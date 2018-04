Vinny: «La UD es y será siempre de Primera»

— El domingo vivió en directo la caída a Segunda tras el 0-4 ante el Alavés. ¡Vaya decepción!

— Me puse muy triste. He venido unos días a Gran Canaria para unos temas personales y, aunque sabía que la situación del equipo era muy complicada, quise ir al estadio por si salían las cosas bien. No fue así. Una pena todo. Pero hay que levantarse ya. No podemos lamentarnos más.

— ¿Ha podido seguir al equipo?

— Siempre lo hago. Cada fin de semana estoy pendiente de lo que hace. En los últimos diez partidos las cosas han ido muy mal. Se veía que no había reacción, que nada salía. Los resultado están ahí.

— Encima, divorcio total con la afición. Peor, imposible.

— Es normal que la afición esté decepcionada. Mire lo que le digo, para mí la afición de la UD es la mejor del mundo. Yo pude comprobarlo cuando estuve en el equipo. Apoyan siempre. En días buenos, en días malos. Pero te pide que lo des todo en el campo. Hay que morir en cada partido por la gente de la UD. Y creo que los seguidores están así porque no han visto en los jugadores esa entrega. Yo les comprendo, pero son necesarios. Tienen que volver a apoyar, estar todos juntos. Hay que pasar página, mirar al futuro, recuperar la unión.

— Ver el estadio vacío tuvo que impactarle...

— Sé que nada puede cambiarse ya, pero como el ambiente del Insular no hay nada parecido. No me gusta nada el nuevo estadio. Hay demasiado espacio entre la gente y el césped. Recuerdo cuando jugaba que notabas el apoyo de todos. Pero es lo que tenemos. Impresionaba ver tan poco gente sí, pero si en el futuro las cosas van bien, todos volverán. Vamos a ser optimistas.

— ¿Qué recomienda para la próxima temporada?

— Hay que hacer un buen equipo. Con futbolistas que conozcan la Segunda División y formen un grupo profesional comprometido y fuerte. No importa que no sean muy conocidos. Lo importante es que sepan competir, que vengan a sudar la camiseta y a darlo todo. Seguramente cambiarán muchos jugadores. Hay que hacer las cosas bien, no precipitarse, acertar.

— Trabaja en una agencia de representación de futbolistas. ¿Podría ayudar Samways en estos momentos a la UD?

— Estaría encantado de hacerlo. Hablaré con Ramírez en estos días y puedo ofrecerle futbolistas que, a mi juicio, vendrían muy bien al equipo. Si se da la oportunidad, desde luego que haré lo posible para echar una mano. La UD va en mi corazón. Pero lo primero es que la gente que está dentro del club trabaje duro. Si me necesitan, aquí estaré.

— ¿Es optimista? ¿Volverá Las Palmas pronto a Primera?

— Seguro. La UD es y será siempre de Primera. Insisto, no será fácil. Pero hay que levantarse, ser positivos, pensar que este club es muy grande aunque ahora nos toque jugar en Segunda. En el fútbol hay que superar momentos duros y seguro que lo lograremos entre todos.