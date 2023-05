Viera lo quiere volver a hacer

Jonathan Viera volvió para esto y quiere volverlo a hacer. El capitán de la UD se ha propuesto repetir lo sucedido en 2015 cuando, renunciando a mejores propuestas económicas y competitivas, se dejó llevar por el corazón para regresar al barro de la Segunda Divisón para rescatar al equipo de su tierra y llevarlo a Primera.

Entonces, la jugada fue perfecta, pues su rendimiento y caudillaje en los 21 partidos en los que intervino, de enero a junio, resultaron capitales para cumplir con el sueño de volver a la máxima categoría. Viera recogió el fruto a su gesto de romanticismo siendo figura del equipo en las campañas posteriores en Primera y alcanzando la internacionalidad absoluta en 2017. Sueños cumplidos los de jugar de amarillo en los mejores estadios del país y, además, defender la camiseta del equipo nacional.

La caída a Segunda en 2018 provocó su inevitable salida, aunque volvería, cedido, en el tramo inicial del curso 2019-20 para deleitar con su rendimiento (10 goles en 13 partidos) y la sociedad que formó con Pedri, todo insuficiente en tiempo para guiar a la UD a cotas altas.

El verano de 2021 le trajo de nuevo, ya definitivamente, y Jonathan volvió a tirar del carro. Batió todos sus registros anotadores (13 tantos) y fue la estrella de la remontada histórica con García Pimienta para meterse, contra todo pronóstico, en la promoción de ascenso.

Aunque ahí pinchó en hueso porque el emparejamiento con el Tenerife no solo se saldó con doble derrota y eliminación. También con su retirada entre lágrimas tras caer lesionado en el partido de vuelta. Una frustración total que, sin embargo, le hizo aumentar su persistencia.

Jonathan manejó opciones el verano pasado para cambiar de aires y no hubiese encontrado obstáculo en el presidente para quedar liberado de su contrato. Prefirió seguir con una implicación absoluta en la causa por mucho que competir en Segunda choque con su cartel y calidad.

No ha sido una temporada fácil para él con molestias, lesiones y picos bajos, tanto a nivel colectivo como individual. Pero siempre ha seguido, poniendo su madurez y compromiso al servicio del resto para que el proyecto no se descosiera en los momentos de dudas. Pimienta siempre lo ha tenido como ejemplo magistral y ahora que la temporada llega a su curva final, la influencia del 21 no puede ser más grande. «Tiene que estar siempre, aunque sea al 50%, porque es el mejor futbolista que hay en la categoría», dijo de él Sandro el pasado viernes como última declaración pública a propósito de lo que significa su figura para el vestuario.

Ha jugado con molestias como un acto de servicio de otros muchos y el sábado enfocará todo lo que lleva dentro, que no es poco, para repetir lo de 2015 y que está en la memoria de todos los aficionados.

Estadio lleno y una UD que depende de sí misma y está de dulce dibujan el escenario ideal para que Viera sea más Viera que nunca, lo que equivaldría a una UD de Primera y sin paliativos. La UD en la que quiere seguir escribiendo su historia la próxima temporada.