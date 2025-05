Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 12 de mayo 2025, 13:47 | Actualizado 14:00h. Comenta Compartir

Cuesta ver la luz dentro de un huracán. En la tempestad, todo es pena y oscuridad. Y en esas está la UD Las Palmas, después de caer estrepitosamente contra Valencia y Rayo Vallecano en el Estadio de Gran Canaria. No hay felicidad alguna en una isla que ya se resigna a tener que bajar al barro de la Segunda División. Pero en las botas y el corazón de los jugadores amarillos está la última bala. Si van a morir, que sea de pie. No como en las dos jornadas recientes, donde no parecía importar mucho los tres puntos hasta que ya se sentían perdidos.

Visitará la UD este martes (20.30 horas) un Ramón Sánchez-Pizjuán en plena ebullición, con una afición en guerra contra su directiva y jugadores, y que tras la derrota en Balaídos contra el Celta de Vigo tuvieron que hacer noche en la ciudad deportiva por el ambiente hostil que se encontraron fuera.

Son dos equipos que no pasan por su mejor momento y a los que las necesidades están pesando en demasía. Las Palmas se jugará su última bala en el Pizjuán, donde solo le vale la victoria si quiere llegar a la penúltima jornada del campeonato con posibilidades de continuar en la máxima categoría del fútbol español. La UD marcha penúltima en la tabla clasificatoria con 32 puntos.

Por encima tiene al Leganés con 34 y, ya fuera de la barrera del descenso, aguarda el Alavés con 35. Sevilla y Girona, con 38, podrían complicarse la vida. Sobre todo el conjunto hispalense, que de caer contra los isleños vería cómo se quedarían a solo tres puntos y con el golaveraje perdido, teniendo que recibir al Real Madrid este fin de semana y luego visitar a un Villarreal que se estará jugando su plaza en la próxima Champions League.

La presión debe notarse y la UD debe salir a morir. Sin medias tintas. Sin miedos. Tratando de aprovechar el aroma de nerviosismo y decepción que se dará cita en el Pizjuán. Ya no queda otra. Caer podría suponer incluso el descenso inmediato. Si esta jornada se dan los triunfos del Sevilla, Girona y Alavés, ya a los insulares no le valdría ni hacer pleno en las dos fechas que restarían, pues estaría a seis puntos de la salvación, que la marcaría el Alavés, pero con el golaveraje perdido.

Con todo, la UD necesita ganar para meter al Sevilla en esa batalla por la permanencia y ver también qué hacen los otros tres implicados. Tendrá que hacerlo, además, sin su goleador y mejor jugador, un Fábio Silva al que no se le espera más de amarillo, por desgracia para todos. Los que jueguen tendrán que dar la cara.

Alineaciones probables

Sevilla: Nyland; Carmona, Badé, Kike Salas, Pedrosa; Suso, Gudelj, Agoumé, Saúl Ñíguez; Peque y Lukébakio.

Las Palmas: Horkas; Viti, Álex Suárez, Herzog, Mika Mármol; Javi Muñoz, Essugo, Bajcetic, Sandro; Moleiro y McBurnie.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano).

Este martes, 20.30 horas, Ramón Sánchez-Pizjuán.

¿Dónde ver en televisión? TV Canaria, GOL y Movistar.