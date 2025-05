La UD se encomienda al milagro en el Pizjuán

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 11 de mayo 2025, 20:11 Comenta Compartir

La UD Las Palmas quiere agotar sus cartuchos este martes (20.30 horas) en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán frente al Sevilla FC dando un golpe sobre la mesa. El objetivo es tratar de estirar una jornada más sus opciones por la permanencia en Primera División, porque aunque sea casi inaccesible, aún las matemáticas le dan a los amarillos.

Tendrán que vencer en Nervión y doblegar al Leganés en casa el próximo fin de semana, para luego visitar el RCD Espanyol que seguramente no se juegue nada cuando reciba a la UD Las Palmas. Tarea difícil pero no imposible. Aunque lo cierto es que no ha sido color de rosas la historia de los grancanarios en la capital hispalense. La UD Las Palmas no logra vencer en el Ramón Sánchez Pizjuán desde 1998, en Segunda División, cuando se impuso (1-3) obras de Orlando, Renaldo y Eloy.

Desde entonces, el cuadro insular ha jugado cinco veces en el feudo sevillista, de donde sacaron un punto en la temporada 2001-02 y salieron derrotados en las últimas cuatro citas. Desde entonces, el Sevilla FC ha mantenido una racha invicta en casa frente al ahora equipo de Diego Martínez.

Por otro lado, hay un dato que vale la pena destacar y es que el actual técnico sevillista, Joaquín Caparrós, no ha ganado nunca a la UD. A pesar de su extensa trayectoria en los banquillos, el entrenador de Utrera no ha conseguido vencer a los amarillos en las cuatro ocasiones en las que ambos caminos se han cruzado. Por lo que habrá un nuevo reto para los locales mañana.

Situación convulsa en el Sevilla. El club hispalense no pasa por su mejor momento, y es que debido a los últimos resultados del equipo dirigido por Joaquín Caparrós, un centenar de aficionados se han concentrado en la Ciudad Deportiva del club para manifestarse tras la derrota en Vigo ante el Celta, habiendo jugado toda la segunda mitad con un jugador más, algo que ha molestado y mucho a su parroquia. Además, el resultado les ha dejado a cuatro puntos del descenso que delimita el Leganés.