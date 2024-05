Valentía y coraje para sobrevivir al infierno cadista

La UD Las Palmas se juega la vida ante el Cádiz, este domingo a las 18.00 horas, en un ambiente hostil en el Nuevo Mirandilla. Los amarillos llegan a la ciudad de la Tacita de Plata en vuelo chárter para evitar fatigas innecesarias, cargados de fuerza e ilusión tras la imagen y sensaciones ofrecidas ante el Betis en el último partido del pasado jueves.

Cádiz será un hervidero de aficionados que, al igual que el conjunto de Pellegrino, convertirán el Nuevo Mirandilla en un verdadero infierno para las huestes de García Pimienta, quienes deberán abtraerse del ambiente que envolverá el encuentro.

Los jugadores de la UD tienen que saltar al campo a desarrollar el juego brioso que les catapultó a posiciones privilegiadas en la tabla clasificatoria allá por la primera vuelta de la competición. Con ese mismo estilo que han mantenido como seña de identidad. Ya es bien sabido que en esto del fútbol, «goles son amores», y los grancanarios no andan sobrados de dianas esta campaña.

Los pupilos de Pimienta casi sin tiempo para descansar, tendrán que hacer frente al partido más importante de la temporada sin apenas tiempo de preparación. Mientras, los gaditanos jugaron el miércoles en Sevilla, a sólo 100 kilómetros de su casa. Es de prever que el once del técnico catalán no diste mucho del que jugó contra el Betis, pues no es dado a las rotaciones Pimienta, si bien podría dar entrada a Javi Muñoz para fortalecer la medular, pues el resto estuvo muy bien en ese duelo, salvo quizás un Munir venido a menos, que lucha pero no produce.

La delantera tiene la obligación de mojar de una vez por todas, Sandro no ha tenido como aliada a la suerte , pero sí que lo intenta, y se antojan vitales las aportaciones de Kirian y Moleiro, claves en el juego ofensivo. La zaga no se debería modificar del que saltó al terreno de juego el jueves, que además brilló a gran altura, salvo pequeñas distracciones.

El Cádiz apura sus opciones

El conjunto andaluz afronta un nuevo partido vital tras haber cumplido con su deber en las dos últimas jornadas, aunque la distancia con la permanencia sigue siendo de más de un encuentro. A falta de dos jornadas para el final, el Cádiz puede alcanzar al Mallorca (36 puntos), Celta (37), Rayo Vallecano (38) y Las Palmas (38) y sus opciones de salvación solo pasan por ganar los dos partidos que tiene por delante.