Un gol de Pedri sella el triunfo de España ante Qatar (0-1)

El partido ha servido a los pupilos de David Gordo para preparar el próximo Mundial que se celebrará en el mes de octubre en Brasil. Los internacionales saltaron al terreno de juego con las ideas claras, mover el esférico con mucha velocidad y realizar con intensidad la presión tras perdida.

Las ocasiones de España no tardaron en llegar, pero fue en el minuto 45 cuando Pedro González anotó el único tanto del partido tras la salida de un córner (0-1).

Ya en la segunda mitad, Qatar intentó reaccionar pero sus esfuerzos no fueron suficientes. España no perdió nunca su seña de identidad y pudo ampliar su renta, pero no tuvo fortuna de cara a gol.

Los de David Gordo consiguen una gran victoria y sobre todo dejan buenas sensaciones de cara al campeonato del mundo.