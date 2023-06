La UEFA acerca a Aridane un poco más a la UD

Aridane Hernández (Fuerteventura, 1989) se ha convertido en la principal opción de la UD Las Palmas para apuntalar la zaga . El central majorero es la principal opción, pese a que la retaguardia amarilla ya se encuentre cubierta con jugadores de primer nivel como son Eric Curbelo y Saúl Coco, además del multiusos, Álex Suárez. Sin embargo, a la UD le falta un jugador corpulento, con más envergadura y con experiencia en Primera División. Aridane va bien por arriba, en el juego aéreo las gana todas y es el candidato número uno.

El futbolista estaba pendiente de la decisión de la UEFA con su actual equipo, Club Atlético Osasuna, que quedó en séptimo lugar y tendría derecho a jugar la tercera competición a nivel continental, la Conference League. Sin embargo, los inspectores de la UEFA aconsejan la expulsión del club navarro de dicho torneo. El informe se sustenta en la sentencia del Tribunal Supremo español acerca del amaño de dos partidos en el que estuvo implicada la directiva de Osasuna en 2014.

Tras esta dura decisión y con la oferta de la UD encima de la mesa (dos temporadas más una opcional) facilitan la llegada del central a Gran Canaria. Contempla la oferta de la UD Las Palmas con muy buenos ojos. Otros candidatos a hacerse con el central canario son el Rayo Vallecano y el Real Club Deportivo Mallorca, quienes han apostado fuerte por él. También, su actual equipo le ha propuesto renovar por una temporada más, hasta 2024 y con mejores condiciones que la UD. Eso sí, al futbolista le tira el hecho de poder jugar cerca de su casa, tan solo a 175 kilómetros de distancia y con el punto a favor de que siempre se ha declarado fan amarillo.

Aridane Hernández ha acudido en distintos encuentros al estadio de Gran Canaria durante las últimas campañas para animar a la UD. Además, el jugador cuenta con una buena relación con exfutbolistas que han pasado por la Casa amarilla. Este argumento puede desequilibrar la balanza a favor de los grancanarios. El 30 de junio será jugador libre y la UD lo quiere. Lo ha fijado como objetivo prioritario para su seguridad defensiva el próximo curso en la élite. A sus 34 años, puede vestir la elástica amarilla por vez primera en Primera División.

Mika Mármol como segunda opción

El central del Andorra CF, Mika Mármol (Barcelona, 2001), es la segunda opción, en caso de que el FC Barcelona no efectúe una opción de recompra de un millón de euros por el 50% de los servicios del jugador. Si el conjunto culé se hace con sus prestaciones, sería inviable, por no decir casi imposible que fichara por la UD. Pero si desecha esa opción, la entidad amarilla podría empezar a hablar con el Andorra por su interés sobre el central catalán. Mika estaría encantado de ser, de nuevo, pupilo de su mentor, Pimienta, viejo conocido del Barça B. Su gran campaña con el Andorra no ha sido en balde, ha llamado la atención de numerosos equipos y ahora, es él quien debe decidir sobre su futuro más inmediato.