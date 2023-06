UD-Araujo: un reencuentro imposible por ahora

Sergio Araujo quiere volver a la UD y la UD lo recibiría con los brazos abiertos. Recientemente trascendió su visita a Gran Canaria, donde conserva una casa, familia y amigos, y se dispararon rumores acerca de un regreso al club que le dio fama y prestigio en España y con el que tocó cumbre con el ascenso a Primera de 2025, del que fue héroe con el gol decisivo. Pero nada más lejos de la realidad. Con un año más de contrato con el AEK de Atenas, que incluso le ha ofrecido una renovación que ha declinado, la única posibilidad que tiene de cumplir con su sueño sería llegando libre, opción imposible en estos momentos.

Desde Grecia no van a liberarle de su vínculo sin contraprestación alguna y en Pío XII le han hecho llegar que no hay opción a afrontar un traspaso. No se han producido contactos formales entre las partes para estudiar un hipotético fichaje, aunque tampoco hacen falta por la sintonía que guarda el futbolista con el presidente, Miguel Ángel Ramírez. Fue precisamente Ramírez quien, en su última comparecencia pública del pasado 9 de junio, recordó que el punta argentino se debe a los intereses del AEK por lo que no procede aludirle en estos momentos, si bien la puerta a que los caminos se crucen de nuevo en un año, ya con el ariete en el mercado, sigue latente.

«Sergio Araujo está deseando venir y yo estoy encantado de que venga. Pero él tiene un contrato con otro equipo. Siempre está en forma y seguramente después de ese contrato lo más lógico es que vuelva a la UD Las Palmas. Tenemos una magnífica relación«, incidió el mandatario meses atrás en palabras a la emisora oficial del club, toda una declaración de intenciones por ambas partes.

Ahora en proceso de recuperación de una lesión de rodilla que le mantendrá al margen de sus compañeros un par de meses, Araujo sabe que dejó las puertas abiertas y, con el ascenso a Primera, inevitablemente fantaseó con adelantar los tiempos. Pimienta le acogería gustoso dada su experiencia y recorrido y, con 31 años, a tiempo de volver a ser el que ya fue. Pero el imperativo financiero hace inviable en estos momentos que uno de los ídolos contemporáneos del Gran Canaria se una a la causa para lo que viene.

Desde el club mantienen firme la postura de no entrar en pujas de ningún tipo sin hacer excepciones lo que aleja a Araujo a corto plazo de los planes de futuro y el sondeo de un delantero que se sume a Sandro y Marc Cardona apunta a otra dirección que a la de un anhelo ahora imposible. Pese a que la voluntad de las partes coincida en deseos e intereses. El AEK, que pagó 1.500.000 euros por su pase en junio de 2021, no está dispuesto a perder su inversión y así se lo ha hecho saber al propio futbolista. Asunto zanjado. O eso parece.