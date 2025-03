Ahora es cuando toca morir por el escudo

Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 13 de marzo 2025, 13:07 Comenta Compartir

La vida son instantes. Momentos que corren y no esperan por nadie. No suele haber tiempo siquiera para lamentos. Ni para digerir la derrota o el tropiezo. En esas se encuentra la UD, bajo el tormento y el pesar de la necesidad. No sabe lo que es vencer en todo el 2025, cosechando tan solo dos míseros puntos de los últimos 27 disputados. Y, en el fútbol, cuando no se puede con los mecanismos meramente deportivos, toca ganar por lo criminal. Como sea.

El encuentro de este viernes (20.00 horas) obligará a sudar, pero también a sangrar. A correr no solo con las piernas sino también con el corazón. Es la hora de demostrar que se quiere continuar en Primera División. Que se va a luchar por la permanencia. Ahora le toca a los jugadores morir por el escudo. Dar la cara. Y partírsela también si el guion lo exige.

El Alavés no va a regalar absolutamente nada. Al contrario. Viene después de tumbar al Villarreal en Mendizorroza, por la mínima (1-0) y con dos futbolistas menos. El equipo de Coudet entendió que la salvación pasa por enseñar los dientes en cada coche. Por celebrar cada disputa favorable como si fuese un gol. Por conectar a la grada cuando despejaba todo centro amarillo.

Es por ello que Las Palmas tendrá que subir su nivel de intensidad porque, seguramente, no le va a valer con tocar la pelota con más brillo que al rival, que encima arriba cuenta con un Kike García que es obrero del gol. La única manera de salir del descenso, al menos de forma momentánea, puesto que habrá que ver qué hacen también Valencia y Leganés, será logrando la victoria ante el Alavés. Para ello habrá que recuperar la mejor versión insular. Y será fundamental el aliento de esa hinchada que nunca falla, pese a que el concierto de Maluma en el carnaval pueda dejar esta vez bastantes asientos huérfanos en el Gran Canaria.

En la caseta amarilla se palpa la tensión. Pero hay determinación, creencia en la idea inamovible de dejar los tres puntos en casa y dar un golpe sobre la mesa en la pelea por la supervivencia en la máxima categoría del fútbol español.

Diego Martínez, que no piensa en otra cosa que en el triunfo y regatea la posibilidad de una supuesta destitución si no se gana, sacará todos sus trucos. Si llega Mika -que quiere jugar-, se colocará como lateral izquierdo, con Marvin en la derecha. McKenna y Suárez, de centrales. Atrás, el guardián Cillessen. Por delante, trivote con Bajcetic, Campaña y Javi Muñoz. Arriba, toda la calidad del equipo con Moleiro, Sandro Ramírez y Fábio Silva.

Alineaciones probables

UD Las Palmas: Cillessen; Marvin, Álex Suárez, McKenna, Mika Mármol; Bajcetic, Campaña, Javi Muñoz; Sandro, Moleiro y Fábio Silva.

Alavés: Adrián; Tenaglia, Abqar, Mouriño, Manu Sánchez; Guevara, Joan Jordán, Carlos Vicente, Aleñá; Carlos Martín y Kike García.

Árbitro: Melero López (comité andaluz).

20.00 horas, Estadio de Gran Canaria. Se podrá ver en TV Canaria, GOL y Movistar.