El Tenerife reacciona al recorte de aforo: «Nos aíslan, pero nunca solos»

El Club Deportivo Tenerife acaba de reaccionar al recorte del 50% del aforo del derbi ante la Unión Deportiva Las Palmas con unas polémicas declaraciones en las que asegura que está siendo aislado por las autoridades sanitarias. Esta victimización es utilizada luego para hacer un llamamiento a su afición: «Nos aíslan, pero nunca solos».

«El CD Tenerife, como no puede ser de otra forma, entiende la problemática sanitaria que sigue generando la pandemia mundial de la COVID-19 e insta a toda la población a extremar los cuidados, para así evitar que dicha enfermedad siga condicionando y poniendo en riesgo la convivencia diaria, recoge en un comunicado oficial difundido a través de la web del club, »pero de igual manera nos genera una profunda tristeza que una decisión de tan enorme calado se diera a conocer a tan pocos días de la celebración de este importante evento deportivo. Este miércoles por la tarde, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a través de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, había planteado una reducción del aforo de los estadios de fútbol de LaLiga Santander y de LaLiga SmartBank de un 75%. Ahora, el perjuicio, a todos los niveles, es muy elevado.

El club asegura que la decisión «nos duele, y nos duele mucho». Y descarta el uso de la equipación especial del centenario. «Finalmente se disputará el encuentro ante la UD Las Palmas con la primera equipación de la temporada 21/22, no así con la camiseta tan especial del #CentenarioCDT. Dicha vestimenta la queríamos compartir con todos/as nuestros/as hinchas, en una cita muy esperada (la primera del año del Centenario de nuestro querido CD Tenerife), aunque no será posible, porque no nos podrán estar apoyando desde las gradas en ese porcentaje del 75% fijado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud».

Asimismo, se descarta la celebración del homenaje previsto al futbolista Borja Lasso y la inauguración de la nueva iluminación del estadio.

«Lo repetimos, y lo haremos todas las veces que haga falta, porque así lo sentimos, y porque nuestra responsabilidad y deber social nos obliga a ello: hay que cuidarse, y mucho, de este virus; hay que extremar las precauciones y hay que seguir las recomendaciones de nuestros sanitarios».

«Pero también lo repetiremos las veces que haga falta: echaremos tanto de menos a nuestra mayoría de la afición el próximo domingo; nos faltará parte de nuestro pulmón… Lo sabemos. Y con todo y con ello, nuestra plantilla pondrá el máximo de su parte para que esos tres puntos tan, tan importantes se queden en nuestra casa. Y así poder brindártelos a ti, quien (quizá) desde la distancia vibrarás con tu equipo… Porque nos aíslan, pero nunca solos».