Tarde de luto en el Gran Canaria

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 17 de mayo 2025, 18:36 Comenta Compartir

Papelazo el que le espera a la UD este domingo en el Gran Canaria, compareciendo ante su gente ya como equipo de Segunda y sin más aliciente que defender la honra, cuestión que en términos competitivos no da de comer y se reduce a un simbolismo ahora doloroso. En un partido que nadie quiere jugar, y está por ver los que lo quieren vivir en directo, pero el calendario exige cumplimiento y tocará hacer de tripas corazón.

Hace nada se contemplaba esta cita como estratégica para una permanencia ya imposible. Todo se arruinó con esa secuencia fatal en casa ante Valencia (2-3) y Rayo Vallecano (0-1).

Haber sumado algo en Siete Palmas en los referidos enfrentamientos habría dado una vida extra. Pero no. La realidad ofrece la crudeza del panorama desolador que marca la actualidad. Envidia sana de un Leganés que aunque llega comprometidísimo, al borde del precipicio, pero todavía con un hilo al que agarrarse. No le vale con ganar. También debe esperar que no lo haga el Alavés, porque en eso de pillar al Espanyol o Getafe ya la carambola se retuerce.

Así pues, habrá un rival en combustión, que se juega la vida y saldrá a pecho descubierto en contraste con la depresión propia.

Diego Martínez, pensativo.

Diego Martínez, que ya prepara la mudanza, ha pedido acabar con decencia la campaña, aunque cualquier ejercicio de desagravio se hace imposible en este momento. La afición está como está y hay que respetar ese luto que trae verse otra vez lejos de los mejores. Además, la transición que viene será dolorosa, con la marcha de los mejores jugadores y un mercado de fichajes en el que nadie puede esperar alharacas, más allá de si se consuma el retorno de Jonathan Viera, rumor que va cogiendo forma aunque, camino de los 36 años, esperar su mejor versión implica riesgos.

Todo se mezcla, el hoy de funeral y el mañana sin certezas. Y resulta incómodo a más no poder tener que compaginar este proceso con la competición en curso y que, de manera prematura, ya ha perdido el interés por el descenso. Un castigo total y que repercute, inevitablemente, en la cabeza y piernas de los jugadores.

¿Celebrarán un gol si marcan? ¿Pelearán cada balón con ahínco? ¿Competirán de principio a fin olvidando que ya los puntos solo lucen a título de inventario?

Ampliar Desolación tras la derrota en Sevilla que acabaría costando el descenso.

En estas le toca al entrenador conformar un once. La mayoría de los integrantes de la plantilla tienen la cabeza en otro destino. Lo normal y no se descarta que alguno decida borrarse. Lo normal y hasta previsible. Los que salgan no van a recibir la mejor de las ovaciones porque se espera ruido de fondo desde la grada, agravio ya asumido y que debe encajarse desde la normalidad.

En lo que respecta a los precedentes, 31 se han visto hasta la fecha. De ellos 9 acabaron con triunfo del Leganés, 8 de la UD Las Palmas y 14 en empate. Eso sí, los de Borja Jiménez solo han sido capaces de ganar en una de sus últimas siete visitas y han perdido de forma consecutiva en las tres más recientes. No está para presumir la UD en sus números en Siete Palmas: al igual que en su anterior descenso a Segunda División, en 2018, solo ha ganado esta temporada cuatro partidos en el Estadio de Gran Canaria. La consigna pasa por evitar mayor bochorno y, al menos, superar ese listón. Qué menos con lo que ha caído. No le sacará de pobre esa alegría, aunque en el cupo de mínimos sí conviene.

Alineaciones probables:

UD Las Palmas: Horkas; Viti, Álex Suárez, Herzog, Álex Muñoz; Januzaj, Essugo, Javi Muñoz, Sandro; Moleiro y McBurnie.

CD Leganés: Dmitrovic; Altimira, Rosier, Tapia, Jorge Sáenz, Javi Hernández; Neyou, Cissé; Raba, Munir y Diego García.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité de la Región de Murcia).

Estadio: Gran Canaria.

Hora: 18.00.