Tana se va cedido a un Segunda de China

Colorín, colorado, el cuento de Tana en Las Palmas se ha acabado. El habilidoso futbolista pondrá rumbo a China para defender los colores del Zhejiang Greentown que entrena el catalán Sergi Barjuan, actualmente peleando en la Segunda División del país asiático. UD Radio, horas antes de que el equipo isleño pusiera rumbo a Reus, hizo oficial la salida del mediapunta de San Cristóbal, en calidad de cedido y con una opción de compra todavía por conocerse.

El director de medios de la Unión Deportiva, Paco García Caridad, adelantó en el programa del mediodía la cesión del jugador, que no había sido convocado por Paco Herrera para el inútil e incoherente desplazamiento a Barcelona, pues la decisión final fue la esperada y el partido ante el Reus acabó siendo suspendido por la Liga.

Ni los mimos de Manolo Jiménez en la pasada pretemporada, ni las palabras bonitas de Paco Herrera desde su retorno a la isla terminaron de convencer a Tana, que desde el primer momento tenía claro que su futuro debía estar lejos de Gran Canaria. Ya lo avisó en verano y, visto lo visto su rendimiento en la vigente temporada, se entiende que no tuviera la cabeza en la UD. Sus minutos se limitan a 832 en Liga y a 21 en la Copa del Rey. Un bagaje muy pobre, teniendo en cuenta que tan solo disputó 14 partidos en la competición doméstica.

Desde la salida de Jonathan Viera al Beijing Guoan se esperó que Tana diera un paso al frente y tirase del equipo, pero el mediapunta de San Cristóbal jamás encontró su mejor versión. Pese al descenso de categoría cosechado el curso pasado, y después de la limpieza en la plantilla, se mantuvo a Tana, con la idea de que en Segunda División marcase las diferencias. Y, acabada ya la primera vuelta, los números del atacante se limitan a dos asistencias de gol. Aun así, desde el club se apostó por renovarle el contrato hasta 2023.

Con todo, Tana cambiará de continente para reencontrarse con su fútbol, aquel se parece perdido desde el adiós de Quique Setién. Desde la marcha del técnico cántabro se perdió toda la magia de Tana. Fue como si Setién se hubiese llevado en la maleta el espíritu del centrocampista isleño.

Llega así una despedida cantada y necesaria, pues el jugador no estaba contento en las filas de la Unión Deportiva. Será la primera campaña como profesional de Tana, pues lleva cinco temporada y media vistiendo la elástica amarilla. Así pues, con el jaleo que hubo ayer, con el club más pendiente de si se jugaba el encuentro o no en Reus, la Unión Deportiva no tuvo tiempo para publicar ningún comunicado oficial.

No obstante, y habiéndose confirmado en la radio oficial del club, los rumores que situaban a Tana fuera de la UD se transforman en realidad. Hoy podrían conocerse más detalles, como la cuantía de la opción de compra por el futbolista.