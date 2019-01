Tana jugará cedido en China y la UD Las Palmas da por "cerrada" su plantilla

El dirigente gallego ha explicado durante la presentación del centrocampista serbio Slavoljub Srnic que el nombre del equipo asiático en el que jugará Tana no se ha hecho público "por respeto a ese club", pues ha pedido que hasta el próximo domingo, 3 de febrero, "no se haga oficial". Tana, de 28 años y con contrato en la Unión Deportiva hasta 2023, se marcha cedido con una opción de compra por 1,8 millones de euros que el equipo chino podrá ejercer hasta el próximo 30 de noviembre, mientras que por el préstamo, que concluirá el 15 de diciembre, la Unión Deportiva recibirá 500.000 euros. "Tana ha manifestado en repetidas ocasiones que se quería ir, ha sido un jugador importante aquí, y era el momento de que tomara aire él y también el club, para al final saber si realmente puede volver o no", ha expresado Otero.

El futbolista, nacido en el barrio de San Cristóbal, se formó en las categorías inferiores de varios clubes de la capital grancanaria hasta su llegada a la cadena de filiales de la UD Las Palmas en la temporada 2011-12, procedente de la UD Vecindario. Tana debutó con el primer equipo de la UD Las Palmas en Segunda División en el año 2013, frente al Eibar, con el aragonés Sergio Lobera como entrenador de los amarillos.

Tras dos años en la categoría de plata, consiguió el ascenso a Primera en la temporada 2014-15 de la mano de Paco Herrera, quien ahora vuelve a dirigir a los isleños.

En la campaña actual, Tana ha disputado catorce partidos en LaLiga 1/2/3, y el único de Copa del Rey ante el Rayo Majadahonda.

Con la salida de Tana, Otero ha dicho que la plantilla de la Unión Deportiva está "cerrada", tras las llegadas de Eric Curbelo (Las Palmas Atlético), Aythami Artiles (Córdoba) y Slavoljub Srnic (Estrella Roja), aunque hasta las doce de la noche de este jueves "el mercado está abierto y puede pasar cualquier cosa".

En el capítulo de salidas, y tras las marchas de Tana, Diego Parras (Murcia) y Hadi Sacko, el secretario técnico de la Unión Deportiva ha asegurado que el club isleño no ha recibido "ninguna oferta" por el delantero argentino Sergio Araujo, motivo por el que se descarta su marcha.