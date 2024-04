Una UD que sonroja

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 20 de abril 2024, 14:57 | Actualizado 15:29h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

En un nuevo ejercicio de debilidad, demasiados ya, la UD acabó en la lona en Balaídos, desplumada por un Celta corajudo, que arruinó el 0-1 de Juanma a base de ponerle lo que había que poner y añadirle a su función goles y orgullo. Por ahí no anda sobrada Las Palmas, cuya depresión primaveral no puede ser más preocupante. Cinco derroras consecutivas, un porrón de goles en contra y muy mala pinta. Se dice que la permanencia no peligra y así parece ante la certeza matemática que debe llegar en un par de jornadas, pero, en la espera,el roto comienza a tener proporciones dolorosísimas y que ensucian una temporada que se está consumando entre escarnios. Mientras en el club se habla del futuro, de si Pimienta sí o Pimienta no, cada fin de semana es un calvario.

De manera inexplicable, porque no estaba el partido para eso, a la UD se le envenenó el pleito en una primera parte en la que mereció mejor suerte. Ese 2-1 con el que se fueron todos al vestuario no hizo justicia a lo que se vio antes y en el que Las Palmas, tras calmar el alboroto inicial de un Celta que se jugaba la vida, impuso su gobierno, cobró ventaja y durante largo rato recobró los hábitos que tan buena fama le dieron, esto es, posesiones precisas y orientadas, buen achique y llegada al área rival. Quiso García Pimienta sorprender con algunas permutas poco esparadas, léase Loiodice en la zona ancha por Javi Muñoz o Kaba por Sandro en la punta de ataque. Más previsible era la entrada de Juanma atrás por Coco, y ni que decir de Álvaro Valles tras cumplir su sanción. Y, a fuerza de verdad, todo encajó. Loiodice se dejó ver en amplitud y presencia, bien mezclado con Kirian y Perrone, Kaba sirvió para ganar metros en el ataque (el listón con él tampoco da para más), lo que facilitó las diabluras de Moleiro o Munir por los costados y Juanma estuvo bien atrás e imperial arriba, firmando el 0-1 con un testarazo imperial y rozando otro en el que Guatia se hizo enorme bajo palos, siempre a saque de esquina y siempre incrustado doden más duele. Hasta la media hora cabalgó la UD casi a su antojo, amenazando con más daños, por ahí se fue a la red lateral y un tiro de Munir. Pero, de repente, y en un minuto y medio mal contado, dos desajustes atrás acabaron en la red de Valles. Valles ya había sacado con el brazo derecho un disparo duro y desde cerca de Strand Larsen. Llegaba el Celta más por empeño que por recursos, pero fue aparecer Aspas y todo saltó por los aires. El capitán del celta no perdonó cuando le ceyó un balón rebotado en Mármol en el punto de penalti para el 1-1. Y, sin respiro, filtró un balón monumental para la carrera de Swedberg, quien ganó en zancada a Mármol y cruzó con precisión. Ver para creer. La UD estaba obligada, una semana más y van demasiadas, a remar río arriba y con el agravante de haber acumulado méritos y argumentos para lo contrario. La justicia de los goles. Y nada más arrancar el segundo acto, tres intervenciones consecutivas de Valles, a cual más soberbia, negaron el 3-1. Mingueza, Beltrán y Jailson llevaron al límite al meta sevillano, convertido en un gigante para sostener al resto. Un Celta en plan rodillo minimizó a la UD, a la intemperie y rendida a su suerte. Fue, con diferencia, el peor trance del choque. Y Pimienta no tardó en buscar soluciones ante lo que se venía encima. Sandro y Javi Muñoz, titularísimos hasta Vigo, ingresaron en el césped para poner algo de orden. Era insostenible seguir colgados de Valles y otorgando un latifundio a cada llegada local. Pero no. Cayó el tercero. Luego, el cuarto. Un circo. Ficha técnica: 4 - Celta: Guaita; Carles Pérez (Miguel Rodríguez, min.85), Mingueza, Unai Núñez, Carlos Domínguez, Hugo Álvarez; Jailson, Beltrán (Luca de la Torre, min.77); Williot Swedberg (Bamba, min.66), Aspas (Manquillo, min,77) y Larsen (Douvikas, min.66). 1 - UD Las Palmas: Álvaro Valles; Álex Suárez, Herzog, Mika Mármol, Sergi Cardona; Loiodice (Javi Muñoz, min.62), Perrone (Fabio, min.77), Kirian; Munir (Pejiño, min.77), Sory Kaba (Sandro, min.62) y Moleiro. Goles: 0-1 Herzog, min.11; 1-1 Iago Aspas, min.37; 2-1 Williot Swedberg, min.39; 3-1 Douvikas, min.71; 4-1 Iago Aspas, min.75 Árbitro: Hernández Maeso (comité extremeño). Amonestó a Larsen, del Celta, en el m.66. Incidencias: encuentro correspondiente a la jornada 32 de LaLiga disputado en el estadio Abanca Balaídos ante 21.256 espectadores.