Entre la sonrisa y el enfado: la UD sigue sin perder y tampoco encaja, pero tenía que ganar

Hubo un tiempo en la UD en el que puntuar fuera, y más en campos con cierto renombre, como evidentemente es El Sardinero, sabía a gloria. Pero también es cierto que viene el equipo amarillo dejando tantas sonrisas a su paso que todo lo que no sea un triunfo, amarga. Y la ocasión era ideal. Ante un Racing Club de Santander que se quedó con 10 futbolistas en el minuto 41. No supo bailar Las Palmas con todo a favor.

A destacar que los grancanarios acarrean ya 17 partidos de Liga regular (sin contar el playoff de ascenso) sin saber lo que es la derrota. Que Álvaro Valles continúa su paso imperial hacia el Zamora. Solo ha encajado un gol el meta andaluz esta temporada. Un dato meritorio y que sigue manteniendo con vida a Las Palmas a base de paradas. Son ya cinco encuentros en los que el cuadro insular no recibe un tanto. Pero también se queda cierto sabor amargo.

Porque está bien esto de no recibir y mantenerse bien atrás. Ahí nacen los campeones y crecen los equipos. Así se forjan los ascensos. No obstante, esta UD, que tiene tantos registros, debe dar mucho más en el flanco ofensivo. Generar más, crear más y tirar más a portería. Acercarse al área rival y sacar los colmillos. No puede dejar nunca de intentarlo. Y ante el Racing se pecó de indolentes.

La miscelánea amarilla esta vez se estampó ante un buen Racing, sobrio en tareas de contención y correoso al galope. Desperdició Las Palmas la oportunidad de volver a lo más alto de la tabla clasificatoria y el domingo viene el Granada al Gran Canaria, por lo que habrá que sudar sangre para sacar algo positivo. Será un choque de titanes.

Marc Cardona no debería pegarse 90 minutos corriendo y pegándose con todos. Luego se desinfla en su búsqueda con el gol. Tampoco se entiende la llamada a Pejiño en el ocaso, cuando es una bala que pocas veces va a fallar en su disparo. La defensa de cinco dota atrás de una seguridad más férrea, pero también resta mordisco en ataque.

En resumen, un punto lejos del Gran Canaria siempre es bien recibido, pero el listón está tan alto que sabe a poco. Sobre todo por la inferioridad numérica del rival y la flacidez ofensiva de la UD. Toca seguir creciendo.