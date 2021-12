La UD sonríe pese a otro atraco (1-0)

La UD vuelve a sonreír y se reencuentra con la senda de las victorias pese al atraco en el Gran Canaria. Benito apareció para hacer justicia, ya que el colegiado, el que debe impartirla, decidió anular en el primer tiempo un gol legal de Enzo Loiodice por un fuera de juego posicional de Viera, que no estaba en la visión de Mariño.

Entre el toque suave y coral de la UD en el inicio del duelo, llegó el primer avisó del Sporting, que lanzó un balón al galope de Rodríguez. El extremo la dejó en la frontal para que Gaspar la rompiera, pero le salió al centro de la puerta y ahí respondió bien Raúl Fernández. Solo corría el minuto 5 del choque y a Viera ya le habían tirado al césped en varias ocasiones. No iba a permitir Las Palmas otro tropiezo más y hasta Jesé corrió hasta la zona de Cardona para robar un balón.

Con el paso de los minutos, el dominio isleño se agigantaba, pero no terminaban los amarillos de encontrar el pasillo hacia el gol. Caracoleos de Moleiro por aquí, galopadas de Cardona por allí. Eso sí, nadie le llevaba la pelota a Jesé para que se midiera con Mariño. En uno de sus desmarques Lemos le metió un pase por arriba al ariete, que controló de manera acrobática, pero se le echaron encima los defensas. Era un quiero y no puedo. Mucha posesión, escaso peligro. Eric, que volvía al once, apagaba cualquier chispa que pudiera provocar fuego atrás. Todo señalaba al empate al descanso y así fue, polémica incluida. Porque a Enzo le anularon un gol por un fuera de juego posicional de un viera que no estorbaba en la visión del meta visitante. Otra más de los árbitros. Yvan unas cuantas. El mediapunta la acarició en un disparo de falta que entre Mariño y el palo negaron.

Le había fastidiado la enémisa injusticia a Las Palmas, que salió de vestuarios con aires de grandeza y hambre de gloria. Mordió y metió a los asturianos en su campo desde el primer minuto del segundo acto. En el 54 la tuvo Clemente tras una jugada trenzada de los amarillos, pero sigue negado el tinerfeño, que se estrelló con Mariño cuando tenía toda la portería para elegir hacia dónde quería mandar la bola. Y Viera, otra vez de falta, casi hacía explotar al público, pero su disparo se abrió más de la cuenta. Estaban cerca los de Mel, que no paraban de asediar. Lemos, en el 60, se topó con la madera y a Clemente, en el rebote, se la sacaron debajo de los palos.

Quien no iba a perdonar era Benito, que está casado con el gol. El aldeano suplió a Óscar, se arrimó al carril derecho y desde ahí vio la luz. Porque Viera encontró una autopista y el aldeano, con algo de fortuna en su disparo, pues tropezó en dos rivales, ajustició los méritos de la UD. Tardó en entrar la pelota, pero ya mandaba en el marcador Las Palmas. Y así acabó todo, con tres puntos de oro para los de Mel, que mantienen su plaza de playoff.