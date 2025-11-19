La UD más solidaria realizará una recogida de alimentos este viernes antes del partido contra el Albacete Todos los aficionados podrán aportar su granito de arena desde las 17.00 horas en la explanada junto a la Grada Curva

Vuelve la tradicional recogida de alimentos de la UD Las Palmas. Este viernes, en los prolegómenos del partido frente al Albacete en el Estadio de Gran Canaria, los aficionados amarillos podrán ayudar donando comida no perecedera.

A partir de las 17.00 horas, se habilitará un espacio en la explanada situada junto a la Grada Curva, para recoger todos los alimentos. La UD Las Palmas, a través de su Fundación, contará un año más con la colaboración de la Fundación DinoSol, a favor del Banco de Alimentos y Cáritas.

Los jugadores amarillos Álex Suárez y Enrique Clemente visitaron las instalaciones de Cáritas para conocer de primera mano como se trabaja allí, tal y como se puede ver en el vídeo.

Este viernes no solo jugamos en el campo… también jugamos por y para quienes más lo necesitan. 💛💙



Nuestros jugadores @Suarezalex46 y @eclemente10 visitaron las instalaciones de @CaritasCanarias para conocer de primera mano la realidad que allí se vive.

