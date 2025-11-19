Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Plan Respaldo Autónomos, en directo: Manuel Domínguez anuncia las medidas para impulsar y acompañar a este colectivo
Alex Suárez colaborando en Cáritas.
Alex Suárez colaborando en Cáritas. Play UD

La UD más solidaria realizará una recogida de alimentos este viernes antes del partido contra el Albacete

Todos los aficionados podrán aportar su granito de arena desde las 17.00 horas en la explanada junto a la Grada Curva

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:13

Comenta

Vuelve la tradicional recogida de alimentos de la UD Las Palmas. Este viernes, en los prolegómenos del partido frente al Albacete en el Estadio de Gran Canaria, los aficionados amarillos podrán ayudar donando comida no perecedera.

A partir de las 17.00 horas, se habilitará un espacio en la explanada situada junto a la Grada Curva, para recoger todos los alimentos. La UD Las Palmas, a través de su Fundación, contará un año más con la colaboración de la Fundación DinoSol, a favor del Banco de Alimentos y Cáritas.

Los jugadores amarillos Álex Suárez y Enrique Clemente visitaron las instalaciones de Cáritas para conocer de primera mano como se trabaja allí, tal y como se puede ver en el vídeo.

