Formación de la UD Las Palmas en casa. Cober

UD Las Palmas - Albacete: horario y dónde ver en televisión el partido

Este viernes 21 de noviembre el Estadio de Gran Canaria acogerá el choque que abrirá la jornada 15 de la Liga Hypermotion

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:54

Comenta

La UD Las Palmas medirá fuerzas este viernes 21 de noviembre contra el Albacete del grancanario Jefté Betancor. Lo harán los amarillos con la intención de volver a colocarse como líder de la tabla clasificatoria de la Segunda División. El encuentro será el que abra la jornada 15 de la Liga Hypermotion.

El partido se jugará el próximo viernes 21 de noviembre, desde las 19.30 horas y será retransmitido en directo por LaLiga Hypermotion TV. Como es habitual, CANARIAS7.es ofrecerá, desde una hora antes, la mejor previa del encuentro y el posterior minuto a minuto con todos los detalles que depare.

