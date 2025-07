Sintonía total Ramírez-Luis García: cena y charla para dibujar la UD Las Palmas que viene con los fichajes

El técnico ha caído con buen pie en Gran Canaria, derrochando energía positiva, ganas tremendas de trabajar y, cómo no, de corresponder la confianza depositada en él

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 10 de julio 2025, 13:33 | Actualizado 13:48h.

Máxima sintonía en las primeras 24 horas de Luis García Fernández en Gran Canaria. El entrenador ha caído de pie en la isla. Tras la primera sesión de entrenamiento celebrada el pasado miércoles, después también de su presentación como nuevo entrenador de la UD Las Palmas, cenó con el presidente Miguel Ángel Ramírez, para conocerse mejor y seguir dibujando el proyecto de la temporada 2025-26.

El técnico, que aterrizó en Gran Canaria cargado de ilusión en el que será su mayor reto en su carrera en los banquillos —solo ha dirigido 26 partidos al Espanyol y otros cinco a la selección de Catar—, tiene unas ganas inmensas de trabajar y enseñar que puede ser incluso mejor como entrenador que como futbolista. Tal vez le pueda faltar experiencia, pero todo el mundo necesita una oportunidad para demostrar.

No dudó ni un segundo Luis García Fernández, en su presentación en sociedad ante los medios de comunicación, en agradecer la oportunidad que le ha brindado la UD Las Palmas. «Quiero agradecer la confianza mostrada en mí. Vengo con mucha energía y ganas, sabiendo de la responsabilidad que este club conlleva. Tengo ganas de conocer a mis jugadores y a los chicos de la cantera. Debemos ser capaces de que los abonados se sientan identificados con este equipo. Soy una persona positiva y vengo con ganas. No podría estar en un club mejor», dijo en sus primeras palabras el asturiano, que no mostró síntoma alguno de cansancio ni jet lag. En sus ojos se intuía una alegría tremenda. También infinidad de ganas de hacer carrera y casar con una afición a la que está deseando conocer.

Las primeras 24 horas del entrenador han sido intensas. Presentaciones, trabajo, charlas de trabajo y todo lo que conlleva llegar a un club nuevo. Ya Luis García llegó con informes individualizados de los jugadores a los que, desde el pasado miércoles, tiene a su disposición en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Dejó claro, por cierto, que para él todos los jugadores contaban y que esperaba que los canteranos exhibieran valentía. Que no fueran «tímidos», vaya.

Pese a que los fichajes sean cosa de una dirección deportiva en la que Luis Helguera, Vicente y Tana, Chief Scout y miembro algo más en la sombra de la dirección deportiva, al que nombró en varias ocasiones en su presentación, Luis García sí que ha trasladado perfiles de jugadores que considera que podrían elevar el nivel de la plantilla. Quiere sumar todo lo que pueda.

Tras las llegadas de Adri Suárez, Adam Arvelo, Sergio Barcia y la renovación de Álex Suárez hasta 2028, se avecinan días de mucho movimiento en los despachos de la UD Las Palmas. La idea es que de aquí al domingo lleguen otros tres refuerzos, para emprender el viaje el lunes 14 de julio a Marbella, donde la expedición insular subirá revoluciones y comenzará la ronda de amistosos de verano. El 'stage' por tierras malagueñas se cerrará con un choque ante el Cádiz el jueves 24, cuando el equipo grancanario cogerá un vuelo desde Jerez a la isla para seguir luego en Barranco Seco.