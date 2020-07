Sin rastro del renacer de la UD (1-0)

No terminaban de arrancar los de Mel. Javi y Galarreta no domaban la pelota. Los laterales del Huesca se hacían eternos en ataque y la UD se encomendaba a salvar los muebles. Solo la velocidad de Benito Ramírez, que llegó como un rayo tras el confinamiento, amenazaba a los locales. Los grancanarios aguantaban el envite hasta el primer parón de hidratación, pero no iba a bastar con verlas venir. La sala de máquinas insular tenía que debatirle el balón a la blaugrana. De lo contrario, la percusión iba a ser solamente azulgrana.

Agitaba el banquillo Mel tras el intermedio y daba entrada a Juanjo Narváez en detrimento de un Srnic completamente desaparecido. Cualquiera hubiese dicho que disputó 45 minutos. Con el colombiano en la izquierda, Benito pasaba al carril diestro. Y ahí iba a encontrar campo abierto para correr. En su primera acción individual, sacó un caño y una falta que casi clava en la escuadra casi desde la banda. Reaccionaba la Unión Deportiva con la raza de Narváez y el coraje del aldeano. Dani y Varela, al campo. Más velocidad y técnica al verde. Las Palmas empezaba a creer, todo gracias al empuje de un incisivo Benito.

Con Varela soplaba el viento en el centro del campo. El argentino se dejó ver y dio algún dolor de cabeza a Mosquera. Pasaban los minutos y el Huesca sacaba músculo. Míchel, consciente de que la amenaza isleña era zurda y tenía los pelos teñidos de rubio platino, doblaba el lateral izquierdo con Luisinho. Había que amarrar a Benito en corto.

Corría el reloj, el choque se iba hacia donde el Huesca quería, la UD no encontraba el camino y todo hacía indicar que llegaría la primera derrota después del confinamiento. Movió fichas Mel y hasta rescató a Álvaro Lemos para la causa. El gallego no jugaba desde octubre. Quién lo diría viendo cómo saltó al campo. Pisó línea de fondo con confianza y la calidad que acostumbraba antes de lesionarse. De hecho, de su bota derecha llegó la mejor ocasión de Las Palmas. Puso un centro con escuadra y cartabón a Martín Mantovani que solo los centímetros en el remate del zaguero argentino iban a impedir el gol del empate. Lo rozó el ex del Leganés. Y, de lo que pudo ser y no fue. Acto seguido, el central cogía la ruta hacia el túnel de vestuarios, pues vio la segunda tarjeta amarilla después de parar como buenamente pudo, en falta claro está, a un Rafa Mir que tenía ganas de morder el escudo que defendió el curso pasado.

Con diez y contra toda corriente, la escuadra grancanaria llegaba tarde a la contienda. Apretó solo al final y cuando el resultado ofrecía cierta tranquilidad al Huesca, que encima encontraba el premio de la segunda posición de la tabla. Se rozó la heroica en otra buena acción de Álvaro Lemos, que se estiró sobre la línea de fondo para colgar un balón a Rubén Castro dentro del área pequeña. El isletero no llegó, tampoco Varela y el susto al equipo azulgrana quedó en nada. Como mismo quedó el resurgir de Las Palmas fechas atrás. No hubo rastro alguno de la mejoría de la UD.