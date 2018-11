«Silva se merece este homenaje, le ha dado mucho a la selección»

— Como jugador grancanario que ha sido internacional con España en varias ocasiones, ¿qué siente con la llegada de la selección a la isla?

— Lo que siente cualquier aficionado. Todo el mundo quiere ver a su selección en el Estadio Gran Canaria y que haya muy buen ambiente. Hay ganas de vivir ese partido, que se vea un gran espectáculo y que todo lo que haya alrededor de la selección salga bien para que en un futuro pueda venir más a menudo. Espero que la afición grancanaria, los niños y la gente que acuda procedente de otras islas, puedan disfrutar de más partidos como este al más alto nivel.

— Imagino que le hubiera encantado disputar este encuentro...

— Está claro. Ya me pasó cuando la selección vino con Luis Aragonés para jugar contra Suecia. Me quedé fuera de esa convocatoria y fue una pena. La verdad es que para cualquier canario disfrutar de la selección frente a tu afición y en un estadio en el que mucha gente viene a verte, es lo máximo. Pero el fútbol ya se acabó para mí y ahora me toca disfrutar de otras cosas. No me quejo.

— ¿Lamenta que no vaya a haber ningún jugador grancanario vistiendo la camiseta de España?

— Es una pena porque siempre es muy importante para el fútbol canario que haya jugadores de nuestra tierra en la selección. Y en este caso hubiera sido ideal para los niños que van a ir al estadio que pudiesen tener a algún referente y vieran que es posible que un jugador de la isla puede estar ahí, compitiendo con grandes selecciones y con los mejores futbolistas del mundo. Ojalá que dentro de poco vuelvan a aparecer futbolistas canarios que representen a las islas en la selección, y que coincida con un partido de España en nuestra isla.

— ¿Qué le parece el gesto que se ha tenido con David Silva y que sea el encargado de realizar el saque de honor antes del partido?

— Es una muy buena idea de la federación porque David es una persona que le ha dado mucho a esta selección. Pertenece a la mejor generación que ha tenido España. Ha ganado el Mundial y dos Eurocopas, y es algo hay que valorar. Se lo merece por su trayectoria, y el Estadio de Gran Canaria es el mejor lugar para brindarle este homenaje tan bonito.

— Debutaron juntos con Luis Aragonés y compartieron vestuario en el Celta, usted que lo conoce bien ¿cómo cree que vivirá este día?

— Debutamos juntos en Cádiz, y es un recuerdo muy bonito porque fuimos compañeros en el Celta e hicimos una gran amistad ahí. Es una maravilla haber compartido juntos un momento tan importante como ese. Él estará súper emocionado porque nunca ha jugado en Las Palmas, ni se ha podido enfrentar contra el equipo de su tierra, por lo que será súper especial. Además, se le pasarán muchos recuerdos por la cabeza de su etapa en la selección. Afortunadamente le están yendo mucho mejor las cosas en su vida personal y será muy bonito para él esa despedida en forma de homenaje, y el mejor cierre a una etapa con España en la que ha hecho historia. Estará arropado por su familia y amigos en la grada, así que será un día que no olvidará. Se lo merece.

— ¿Se lo imagina terminando su carrera en la UD Las Palmas?

— Eso dependerá mucho de donde esté el club. Si la UD sigue en Segunda va a ser complicado. En cambio, si sube será más fácil. Él ahora está disfrutando de uno de los mejores equipos del mundo, de una gran liga, de una zona en Europa en el que el fútbol es pasión, pero que fuera la gente es tranquila. La afición es muy respetuosa y el futbolista pasa desapercibido por la calle, y eso a él le encanta. Es complicado, pero ojalá que se dé la circunstancia y le puedan ofrecer un proyecto que le ilusione, que para un jugador que ha ganado tanto puede ser algo difícil.