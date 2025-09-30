Sergio Barcia: el guardaespaldas de Luis García es el único que lo ha jugado todo

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:10 Comenta Compartir

Las relaciones se sustentan sobre la confianza. Con el paso del tiempo pueden deteriorarse o, por el contrario, fortalecerse. Sergio Barcia (31/12/2000) llegó el pasado mercado de fichajes como cedido a la UD Las Palmas y muy pronto convenció a todos. Dentro y fuera. Se ha convertido en el guardaespaldas de Luis García Fernández. Es el único jugador de campo en el equipo amarillo que ha completado todos los minutos disputados.

Sergio es de esos jugadores reservados, como le definió el propio Álex Suárez en Marbella. Algo tímido y bastante tranquilo en el día a día, pero que con la competición se transforma en un animal hambriento.

«Dentro del vestuario es de los que habla poco y bajito. Pero cuando salta al césped a jugar parece que va a un campo de batalla. Ahí grita y manda como pocos», asegura otro compañero suyo que prefiere guardar el anonimato, a la vez que le define como un «líder silencioso».

Ahora mismo es una de las debilidades de Luis García y solo hay que fijarse en las hojas de partido. El técnico, que ya ha demostrado también que no se casa con nadie, apela siempre a la meritocracia. Y ahí Barcia ha hecho ya méritos de sobra para estar más que asentado en el once titular de Las Palmas.

El central, a sus 24 años, y tras formares en las categorías inferiores del Celta de Vigo, manifestó públicamente en sala de prensa que le gustaría continuar en la Unión Deportiva más allá de esta temporada. Barcia está cedido por el Legia de Varsovia y Las Palmas se guarda una opción de compra que, según ha podido saber este periódico, estará deseando ejecutar en caso de subir a Primera. Antes de poner rumbo a Polonia fue un coloso en la retaguardia del Mirandés, donde jugó cedido en 2023-24, disputó 40 encuentros.

De momento ha sentado a dos canteranos que se presuponía que iban a ser titulares, como son el segundo capitán Álex Suárez y Juanma Herzog. El gallego les ha ganado la partida y está siendo un fijo en las alineaciones de un Luis García que está plenamente convencido de las capacidades de Sergio Barcia para liderar la retaguardia.

De hecho, ha salido como titular en las siete jornadas disputadas hasta el momento, acumulando un total de 630 minutos en la competición doméstica y siendo indiscutible en el eje central de la defensa amarilla. No ha sido sustituido en ningún momento. No acusa la fatiga ni el derroche físico un Barcia que llegó ya a la pretemporada como un toro porque en Polonía ya llevaba un mes de pretemporada realizado. Contra el Cádiz, salvo contratiempo, volverá a lucir sus músculos en la defensa de la UD.

