Segundo Almeida se emociona por la UD

Tristeza por perder la identidad

«Me da mucha tristeza. Este equipo no se identifica con lo que ha sido en su historia. Pero es más, este equipo no se identifica, sin ir más lejos, ni siquiera con el equipo de Setién de hace unos meses. Simplemente eso. Ese equipo, el de Setién, sí se asemeja a la historia del club por su filosofía de juego e identidad. En los últimos partidos no he sentido al equipo como mío y a veces pienso que estoy traicionando a mi Unión Deportiva porque no me llega ese sentimiento», asevera el comunicador en un adelanto de la extensa entrevista.