Santi Calvo: «El gran nivel de Horkas está siendo decisivo para Las Palmas»

Su larga trayectoria como futbolista y entrenador avala a Santi Calvo (1969, L'Hospitalet De Llobregat), exportero de la UD en aquel mítico ascenso a 2ºA en la temporada 1995/1996. Ahora, el catalán se ha convertido en una de las voces más autorizadas para hablar del fútbol canario y de la evolución de los guardametas. Además de su etapa como arquero, Calvo tiene un amplio recorrido como entrenador en Gran Canaria, dirigiendo a equipos como el Villa de Santa Brígida o el Huracán. En clave UD, considera que el equipo dirigido por Luis García es un claro candidato al ascenso por las sensaciones que está dejando.

-Empezando por la actualidad, ¿cómo está viendo a Las Palmas en lo que va de temporada?

-Creo que la UD es un equipo que ahora mismo está muy adaptado a la categoría. Lo que más destacaría es el gran nivel individual que están mostrando todos los jugadores, y luego la facilidad que han tenido todos de adaptarse a lo que pide Luis García. Algo que considero que no era nada facil, por la renovación tan grande que ha habido de plantilla y por la llegada de un nuevo técnico. A día de hoy, veo al equipo muy completo y esperemos que pueda seguir siendo así durante toda la temporada, porque esto es muy largo y no es como se empieza, si no como se acaba.

-La mejor defensa de la categoría con solamente nueve goles en contra. ¿Qué le está pareciendo?

-La defensa es lo mejor que tiene el equipo ahora mismo. Jugadores como Barcia, Mármol, Viti, Clemente, Marvin, entre otros, hacen un nivel muy alto de la retaguardia amarilla. Además, creo que la competencia tan alta que hay dentro del vestuario, está haciendo que todos los futbolistas estén dando el 100%. Las variantes que tiene el técnico astuariano, como de presionar más alto, saber esperar más atrás y demás, están funcionando a la perfección. Todos están trabajando una barbaridad, y creo que no es una casualidad que a fecha de hoy, Las Palmas sea el equipo menos goleado.

-Dinko Horkas tiene mucha responsabilidad en esto de ser el equipo que menos goles concede. ¿Cree lo mismo?

-Pienso que está siendo decisivo para el equipo. Ha sabido aprender a base de sus errores, como por ejemplo las salidas de balón, donde antes arriesgaba mucho más y ahora ya es algo más seguro. Al igual que las salidas aéreas. Al principio generó muchas dudas en esos córners o centros laterales que no sabía atajar, pero ahora está siendo muy fiable. Además de las capacidades que tiene. Es muy ágil, rápido, despeja bien los balones, suele conceder pocos rebotes , y eso a la larga es lo más importante. Creo que en líneas generales, es uno de los mejores porteros de la categoría.

-Luis García y sus pupilos. ¿Considera que el técnico ha sabido dar en el clavo?

-El asturiano tiene muy bien trabajado al equipo, tanto con balón como sin balón. Si analizas los partidos, se ven una serie de mecanismos en todos los jugadores que dan a entender el buen trabajo que hay desde el cuerpo técnico. Encima, el equipo está siendo muy rentable, jugando mejor o peor en diferentes faces de los partidos, pero siempre sacando puntos, que al fin y al cabo, es lo que importa. La salida de balón que tiene el equipo es muy buena. Tiene diferentes variantes dependiendo de como le defienda el rival, y eso es digno de admirar. Y hay que recordar que aún falta por incorporarse Sandro Ramírez. Creo que puede ser muy útil para el equipo.

-A día de hoy, ¿cree que Las Palmas va a ascender?

-Yo siempre he sido una persona positiva, que tiene ilusión y piensa en lo bueno, pero también soy cauto y humilde. Ojalá y la UD suba a Primera, pero la Segunda división es muy larga y aún es temprano para decir nada. Yo espero que si, por las sensaciones que me transmite el equipo, veo muy capaz de que eso pueda suceder.

-Formó parte de la plantilla que ascendió a Segunda División en la 1995-96, ¿cómo valora su paso por las filas amarillas?

-Fue algo histórico. Era un ascenso que la afición estaba esperando desde años atrás. La isla se volcó con el equipo y la recuerdo como una bonita experiencia, donde me quedé vinculado con Gran Canaria para siempre. Después de mi paso por Las Palmas, hice carrera en otros equipos de la península, pero yo sabía que cuando me retirase, iba a volver para aquí.

-Labor como entrenador en la cantera de la UD.

-Estuve alrededor de diez años en la cadena de filiales, entrenando a diversos equipos y también preparando a los porteros. Tras la pandemia en el 2020, quise dejarlo y enfocarme en otra etapa laboral alejada del fútbol. Aún así, fueron unos buenos años, la cantera del club es muy buena y se trabaja bien, aunque tiene margen de mejora para sacar más jugadores al primer equipo.

