Santi Calvo analiza la victoria de la UD Las Palmas frente al Albacete

El exportero de la UD Las Palmas, Santi Calvo, junto al periodista de CANARIAS7, Daniel Armas.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:26 | Actualizado 13:33h.

Nueva jornada de liga, y nueva victoria de la UD Las Palmas, en este caso frente al Albacete Balompié. Como de costumbre, el videopodcast de CANARIAS7 'Desde el banquillo' analizó este partido. Para ello, el exportero de la UD y entrenador de fútbol, Santi Calvo, fue el invitado.

El triunfo del conjunto amarillo supone seguir en los puestos altos de la tabla y mantener esa racha de tres victorias consecutivas. Para Calvo, «la UD es una clara candidata al ascenso si sigue manteniendo estas buenas sensaciones».