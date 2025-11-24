Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El exportero de la UD Las Palmas, Santi Calvo, junto al periodista de CANARIAS7, Daniel Armas.
El exportero de la UD Las Palmas, Santi Calvo, junto al periodista de CANARIAS7, Daniel Armas. Cober
Podcast 'Desde el banquillo'

Santi Calvo analiza la victoria de la UD Las Palmas frente al Albacete

El exportero de la UD y entrenador de fútbol reconoció en el videopodcast de CANARIAS7 que el equipo amarillo es un claro candidato al ascenso si sigue mostrando estas buenas sensaciones

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:26

Comenta

Nueva jornada de liga, y nueva victoria de la UD Las Palmas, en este caso frente al Albacete Balompié. Como de costumbre, el videopodcast de CANARIAS7 'Desde el banquillo' analizó este partido. Para ello, el exportero de la UD y entrenador de fútbol, Santi Calvo, fue el invitado.

El triunfo del conjunto amarillo supone seguir en los puestos altos de la tabla y mantener esa racha de tres victorias consecutivas. Para Calvo, «la UD es una clara candidata al ascenso si sigue manteniendo estas buenas sensaciones».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La calima se aleja de Canarias y la Aemet advierte del giro que llega en las próximas horas
  2. 2 Atropello en Juan Manuel Durán deja dos personas afectadas en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 Muere un motorista tras perder el control y colisionar con un coche estacionado en Gáldar
  4. 4 El Supremo resuelve la polémica por Carlos Baute: solo puede haber conciertos de carnaval tras las galas
  5. 5 A juicio por llevarse 100.000 euros de la comunidad de vecinos de los Apartamentos Australia en Playa del Inglés
  6. 6 Obras Públicas reanuda este lunes las obras del soterramiento en Belén María
  7. 7 Muere Zenón Sánchez, el jefe de la Policía Local conocido como el cuarto rey mago
  8. 8 La Aemet apaga los avisos y Canarias se prepara para el pico de calor por unas horas
  9. 9 Los centros de crisis canarios ya han atendido 23 agresiones sexuales en grupo: «Son devastadoras»
  10. 10 La viñeta de Morgan de este lunes 24 de noviembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Santi Calvo analiza la victoria de la UD Las Palmas frente al Albacete