Santi Calvo analiza la victoria de la UD Las Palmas frente al Albacete
El exportero de la UD y entrenador de fútbol reconoció en el videopodcast de CANARIAS7 que el equipo amarillo es un claro candidato al ascenso si sigue mostrando estas buenas sensaciones
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:26
Nueva jornada de liga, y nueva victoria de la UD Las Palmas, en este caso frente al Albacete Balompié. Como de costumbre, el videopodcast de CANARIAS7 'Desde el banquillo' analizó este partido. Para ello, el exportero de la UD y entrenador de fútbol, Santi Calvo, fue el invitado.
El triunfo del conjunto amarillo supone seguir en los puestos altos de la tabla y mantener esa racha de tres victorias consecutivas. Para Calvo, «la UD es una clara candidata al ascenso si sigue manteniendo estas buenas sensaciones».