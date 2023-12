En la UD no hacen sangre tras el escándalo en San Mamés: «No podemos rearbitrar el partido»

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 21 de diciembre 2023, 12:46 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

«Siempre nos perjudican. La vara de medir no es la misma para todos». Álvaro Valles no pudo ser más explícito sobre el mismo césped de San Mamés nada más concluir el partido ante el Athletic. Tenía un cabrero de cuidado el portero de la UD a cuenta de los desvaríos del colegiado valenciano Martínez Munuera, quien, no contento con birlar un penalti que había señalado en el área local, pitó otro para los anfitriones, tan punible como el que anuló VAR mediante, y no quiso ver una clamorosa falta sobre Sandro en la acción previa al 1-0, ya sobrepasado el tiempo reglamentario. El descosido del árbitro inflamó al vestuario y todavía, pasadas las horas, escuece a las luz de las imágenes y repeticiones, que evidencian el calado de la negligencia firmada por martínez Munuera.

Pero si los jugadores, en boca de Valles, ni quisieron ni pudieron ocultar su malestar, desde la dirigencia la reacción se alinea con la diplomacia. Por mucho que doliera como a todos lo acontecido en San Mamés, el presidente Miguel Ángel Ramírez exhibió contención y respeto al gremio arbitral en una comparecencia en el programa El Chiringuito, desde el que le pidieron su opinión por lo acontecido. «Es muy complicado cargar contra el árbitro cuando tú tienes que hacer tu trabajo y no te pueden marcar en el último minuto. Cargar todo el trabajo de un partido en una apreciación arbitral tampoco es justo», explicó. Sobre la falta denunciada a Sandro, dijo: «Puede haberla, pero el árbitro está a pocos metros y al árbitro no le ha parecido que ha sido falta y ya no podemos rearbitrar el partido». Y añadió: «Interpretamos que hay una falta, él no lo ve, el VAR posteriormente no se lo dice cuando el Athletic marca el gol pues él estará en lo cierto y nosotros igual no hemos apreciado correctamente la jugada». «Si los que tenemos la responsabilidad en el fútbol atacamos a los árbitros le estaríamos haciendo un flaco favor al colectivo», sentenció el presidente.