Ni por el salario mínimo: la UD dice no a Jesé

Según ha podido saber este periódico, no habrá tercera etapa de Jesé en la UD Las Palmas. Aunque el futbolista grancanario ha intentado por todos los medios regresar al club amarillo, su ofrecimiento ha sido rechazado desde la cúpula, porque no entra en los planes para la próxima temporada y no se contempla su incorporación bajo ningún concepto.

El ariete se había ofrecido incluso a cobrar el salario mínimo permitido por LaLiga (98.000 euros por temporada), siguiendo el ejemplo reciente de Jonathan Viera, quien también regresó al club en condiciones económicas reducidas. Sin embargo, en esta ocasión, desde las altas esferas del club entienden que su vuelta no aportaría una mejora al actual plantel.

Por mucha voluntad que haya mostrado para ajustarse el sueldo, se entiende que su fichaje no elevaría el nivel competitivo del equipo, señalan fuentes del club amarillo. Con esta negativa, se pone punto final a cualquier especulación sobre una tercera etapa del delantero de La Feria en la UD Las Palmas, donde ya jugó en dos distintas: una en Segunda División (2020-21) y otra en Primera (2021-22).

Teniendo el mismo final en ambas ocasiones, su rendimiento estuvo por debajo de lo esperado. Y lo cierto es que la travesía de Jesé por el fútbol internacional no ha sido de lo más fructífera. En los últimos meses, su carrera ha estado en el aire a la espera de una nueva oportunidad que le permita recuperar sensaciones.

Con esta decisión, la UD Las Palmas deja claro que prioriza la coherencia del proyecto deportivo de Luis García y la competitividad por encima de nombres o sentimentalismos. Jesé, por ahora, tendrá que seguir buscando destino lejos de casa.