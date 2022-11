Andone: «Kirian es un ejemplo, la vida no es solo fútbol»

Anda pletórica la UD tras aplastar al eterno rival, el CD Tenerife, en el derbi del Gran Canaria (3-1). Pero quiere más y todo pasa por cuajar también un gran papel en el doble desplazamiento que ahora afronta. Florin Andone, que anotó el tercer tanto y que lo celebró con mucha rabia, analiza la cita próxima, contra el Sporting de Gijón en El Molinón (sábado, 17.30 horas).

El delantero, que incluso podría ser titular, promete batalla durante toda la temporada. Lo mejor está por venir. «El Sporting es un gran equipo y juega en uno de esos estadios en los que uno siempre quiere jugar. Ellos nos respetan, como nosotros a ellos, pero van a salir a ganarnos. Será un partido de buen nivel, como el de Levante, que era más partido de Primera que de Segunda. Iremos a por los tres», expuso el artillero de Las Palmas.

«Está claro que necesitábamos ganar, nos merecíamos más en los partidos anteriores. Contra el derbi era un momento especial y lo conseguimos. Está claro que ahora iremos a ganar estos dos partidos, lo vamos a intentar», adelantó Andone en sala de prensa.

«Fui la adrenalina, del partido y de antes. La afición, el ambiente, el buen partido. Fuimos superiores de principio a fin. Me salió celebrarlo así por la emoción de la tarde, no me arrepiento, si acaso por la tarjeta, pero era un momento para disfrutar. Lo del ídolo de la afición, bueno, soy uno más y aportaré todo lo que se me pida», continuó el ariete.

«Solo tenemos un planteamiento, ir a ganar. Respetamos a todos, el Sporting es un gran equipo y nos costará, pero confiamos mucho en el grupo que tenemos aquí. No hay otra. Creo que podemos hacerlo y confiamos en nuestras armas para pelear los tres puntos», añadió el rumano. «Es un campo muy difícil, no es fácil jugar contra ellos. Confiamos en nosotros», dijo.

«Es lo que vengo diciendo, somos un jugador más y las decisiones de jugar o no, no dependen de nosotros mismos. ¿Cuándo viene el míster a hablar aquí?», dijo entre risas. «Es un orgullo tener un equipo así, intentaré aportar cuando se me necesite. Yo no estoy para opinar, Pimienta es el jefe», aseveró el punta.

«Es una persona muy cercana, no quiero hacer la pelota, ni mucho menos. Es muy importante. En el tiempo que llevo aquí nunca he escuchado rajar por detrás a ningún jugador, y eso me ha pasado en otros equipos. Es como es. Pimienta es así, cercano. También David. Nosotros somos gente madura y entendemos la situación. Cuando tienes gente buena, con un buen corazón, a tu lado, es normal estar contento», comentó.

«Hay que darle las gracias a la afición. El otro día estuvo lleno y nos gustaría que siempre estuviese así, con ese ambiente. Para nosotros es una motivación doble. Y fuera de casa siempre tenemos gente animando, eso es de agradecer. Son horas de viaje y la gente siempre está comprometida. Doy las gracias desde aquí de parte de todo el equipo. Cien por cien les vamos a necesitar, debemos estar juntos porque la Segunda División es muy larga», halagó sobre los aficionados Andone.

«El partido contra el Tenerife ya queda atrás. Ojalá este sea el de la buena racha. Nadie se puede reprochar que hayamos perdido, hemos sido superiores en todos los partidos. Si el rival se mete con los 10 atrás y te revientan… Pero siempre vamos y somos superiores», sacó pecho.

«Kirian es un ejemplo de vida»

«Kirian es un ejemplo de vida. Yo personalmente no le conocía. Estoy contento de haberle conocido porque me enseña con su fortaleza mental y lo positivo que es. A todos nos gusta el fútbol, lo que quieras. Pero la vida no es solo fútbol. Hay cosas más importantes, la familia, la salud. Entre todos intentamos darle cariño para que salga adelante», declaró.

« No sé si Deivid quiere ser director deportivo, está claro que si a él le va bien me alegraré mucho. Es un amigo, tenemos una relación muy buena. Estuvimos dos años en Córdoba y luego de eso estuvimos hablando siempre. No sé qué pasará el día de mañana. Pero si piensa en serlo, le deseo todo lo mejor», afirmó al ser cuestionado porque Deivid le fichase.

«Estoy mejor, cogiendo ritmo. Es el míster el que elige. Tenemos dos partidos en tres días y lo que elija Pimienta será bueno. Si puedo jugar más veré si estoy para sesenta u ochenta minutos. Estoy centrado en jugar bien, estoy tranquilo y contento», siguió el jugador de la UD Las Palmas.