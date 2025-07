Rubén Fontes: «Devuelvo al presidente el ejemplo que me ha dado»

Kevin Fontecha Pérez Marbella (enviado especial) Miércoles, 23 de julio 2025, 12:08 Comenta Compartir

Nunca pasa desapercibido. Es lo que tiene ser una persona carismática en el mundo del fútbol. A veces, no todas las miradas están puestas en los propios futbolistas. En la UD Las Palmas uno de los trabajadores que suele estar en boca de los aficionados, por el buen rollo que transmite y la cercanía con la que trata con los propios seguidores amarillos, es Rubén Fontes, delegado del equipo.

Recientemente fue nombrado como el mejor delegado de Primera División, premio que ya tenía pero en la categoría de plata, en Segunda. Es la primera vez en la historia que la UD tiene este galardón en la élite. Y Fontes, sincero como acostumbra, señala que no es «casualidad» ni «peloteo con los árbitros». Son los colegiados y sus asistentes los que votan, ni siquiera entra el Comité.

«El premio es el reflejo de las directrices y el ejemplo diario que nosotros tenemos en nuestro club. Yo tengo dos referentes muy importantes. Merino González, que fue un gran árbitro y un hombre recto, que sabía cómo manejar las cosas. Seguramente los jugadores que me escuchen lo saben. Era leal a unos principios. Y yo he tratado de asumir ese ejemplo. Y de nuestro presidente. Jamás se me olvidará el día del 'Cordobazo'. Yo estaba allí y el presidente entró a la caseta de los árbitros a dar las gracias por el trabajo que habían realizado. Se hubiesen equivocado o no. Los errores existen», confiesa con orgullo desde Marbella Rubén Fontes, repartiendo méritos y exhibiendo humildad.

Miguel Ángel Ramírez ha sido un ejemplo. Así lo deja claro Fontes. «Todos los árbitros de Primera y Segunda siempre me preguntan por Miguel Ángel Ramírez. ¿Por qué? Porque se ha ganado el respeto de los árbitros. ¿Por hacerles la pelota? No, por ser educado con ellos. Ha tenido motivos para criticar, mil veces, pero que sea la afición la que hable mal de los árbitros. Nunca el presidente. Siempre ha marcado un ejemplo con ese tema. Y yo lo que he hecho es asumir su ejemplo y hacerlo mío. Cuando los tratas con educación, agradecido y hablas con respeto, porque su trabajo es muy complicado, es así. Ellos se dan cuenta de que eres una persona con la que se sienten cómodos. Votan con libertad», expuso desde la concentración amarilla en tierras malagueñas.

«Todos los delegados son buenos. Los hay que protestan más o menos. Pero yo, que he sido árbitro, cuando quiero decir algo me dirijo a ellos en la intimidad. En la casa. No lo grito en el banquillo. Ellos saben que pueden equivocarse», apostilló. Donará el premio a la Fundación del club. «Es la primera vez que Las Palmas recibe el premio en su historia en Primera División. Para mí es un orgullo porque le devuelvo al presidente el ejemplo que me ha dado. Le digo, este es tu legado. Y, como hice con el trofeo en Segunda, se lo dono a la UD porque quiero que algún nieto mío pase por allí y diga: ese premio lo ganó mi abuelo», prometió.

Se hizo viral Fontes por saltar siempre al campo con una boina. La historia es emotiva. Su padre le dejó su boina a Rubén justo antes de fallecer por un ictus porque iba a hacer «frío» en un partido que Las Palmas acabó ganando. Su recuerdo sigue vivo cada vez que va al campo con ella.