Romario, del Árbol Bonito a la Superliga China

Enamoró en la isla, pero nunca fue feliz lejos de casa

Como muchos mitos de este deporte, los inicios de Jonathan Viera tuvieron un punto de origen humilde. Pericuco y Chago fueron los primeros que descubrieron el talento que emergía de la Vega de San José, y no dudaron en reclutar al 21 para las filas del Árbol Bonito. Entró en el histórico club capitalino en edad benjamín, donde enseguida asombró con su talento. Fueron ellos, sus primeros entrenadores, quienes le pusieron el mote de Romario. «De benjamín ya asombraba, se diferenció del resto desde muy pronto», recuerda Chago a este periódico años atrás. Pericuco le secunda: «Viera es uno de los jugadores que más me han marcado en mi carrera de entrenador de cantera». Que iba a llegar alto era una evidencia desde crío. Pero la fulgurante irrupción de Viera no ha estado libre de decepciones. Aún en edad alevín, el mediapunta fue rechazado por los ojeadores de Las Palmas, recalando entonces en el Unión Peña. Poco después, el club subsanó el error y lo reclutó al comprobar sus evidentes capacidades.

Y en la UD viviría sus mejores años en dos etapas. Primero lo hizo en Segunda, debutando con el primer equipo el 28 de agosto de 2010 ante el Nástic de mano del técnico que con resignación le ha visto ahora partir, Paco Jémez. Estuvo dos temporadas y, aunque enamoró a la marea amarilla con un fútbol de caviar, la categoría se le quedó pequeña y tuvo que salir para continuar su proyección. El Valencia lo fichó por 2,5 millones pero tras una temporada en la que no contó demasiado, se marchó cedido al año siguiente al Rayo Vallecano. Otra vez el camino del 21 se cruzaba con Jémez, hombre fundamental en su carrera.