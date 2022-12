Ni robando le quitan a la UD el liderato

Los campeones nacen en los momentos complicados. A veces, un golpe puede doler tanto que te aturde. En otras ocasiones, el mazazo multiplica el espíritu de supervivencia. Y en esas bailó Las Palmas ante el Villarreal B. Condicionado el conjunto de Pimienta con una injusta expulsión de Mfulu a primeras de cambio, se armó de valor para vencer donde hasta el momento nadie lo había hecho. Con uno menos. En un esfuerzo titánico, la UD, comandada por Moleiro y Marc, recuperó el liderato de Segunda División para cerrar un 2022 impoluto. Quinto triunfo a domicilio y son 20 puntos ya lejos de la isla. Traje y corbata, pero con botas de obrero.

La intensidad expotó desde el arranque. Con la UD queriendo ser despiadada, pero con el Villarreal respondiendo a los espacios del cuadro isleño, se intuía que iba a ser un choque de mucha verticalidad. El primer aviso llegó a los diez minutos, con un disparo demasiado cruzado de Óscar Clemente, a quien Marc Cardona le dejó una buena ocasión tras un balón largo.

Lo dicho, el duelo parecía atractivo hasta que el que iba de celeste, se lo cargó. Porque no tardó ni un segundo en sacar una roja directa a Mfulu en el 15 por una acción que, como mucho, era amarilla. Cordero Vega no quiso ni ver repetida la imagen en el VAR. Le pudo el orgullo al colegiado, que no dio pie a corregir un error calamitoso. El suyo propio, vaya. Increíble encontrarse con árbitros así en Segunda División.

Pero ni con esas iba a bajar los brazos Las Palmas, que se reveló ante las injusticias y se encomendó a los quiebros de Alberto Moleiro, la calidad de Enzo y la velocidad de Marc arriba. El mediapunta probó a Jorgensen en una carrera repleta de calidad y en la que fue dejando en el camino a rivales amarillos. De hecho, tras una pared entre ambos, Las Palmas sacó el martillo.

Combinó con seda Marc con Moleiro, para que el tinerfeño dejara solo al catalán luego de un control orientado letal. Ahí no falló el pichichi de la Unión Deportiva en el mano a mano. Su disparo besó la red (0-1) y Las Palmas ya sentía el liderato. Merecidísimo tras el atraco. Tocaba seguir así y no conceder nada en tareas defensivas. La exhibición de Enzo Loiodice, además, en la sala de máquinas, empezaba a ser catedralicia.

Si es que hasta se gustó el equipo de Pimienta en el primer tiempo pese a estar en inferioridad numérica. Entre Marc y Sergi Cardona casi sentencian incluso después de un regate sobre la línea de fondo del 19 de la UD, pero el remate del lateral de marchó alto. Por si acaso, atrás, Álex Domínguez se mantenía muy despierto y serio siempre. Al descanso, uno arriba, con uno menos, y unas sensaciones de superioridad tremenda pese a la inferioridad numérica.

Tras el intermedio, y con los cambios del filial, le tocó a Las Palmas plantarse firme. Domínguez evitaba la igualada de los locales con una buena mano y Moleiro pedía el balón para tratar de dominar por dentro. Fabio y Enzo sacaban los tentáculos en el medio. Eran los peores momentos de la UD, que intentaba multiplicarse para seguir mandando en el marcador.

A Moleiro lo levantan por los aires, en una acción con mucha más gravedad que la Mfulu, pero a Cordero Vega no le entró en gana medir con el mismo rasero. Quedaba aún media hora y tocaba sufrir. Menos mal que reculó el árbitro en un penalti lamentable que le había pitado a Sergi Cardona, que rebañó la pelota con una limpieza extrema. Andone y Álvaro entraban para oxigenar. Pejiño y Marc, a descansar.

Solo le quedaba a Las Palmas jugar con el tiempo, aguantar embestidas y no ceder. Porque la gloria se conquista también con corazón. Y cuando faltan las fuerzas, el coraje también juega. Con el 0-1 concluyó todo, luego de pelear contra las injusticias y de cuajar un partido de equipo grande. Juan Carlos Arana, tras un despiste de Eric, se estampó con el palo. Supo sufrir la UD y Domínguez echó el cerrojo. El 2022 se marcha en Liga con alegría.