Rechazada una oferta de 20 millones por Viera de China

Es como para pensárselo. No todos los días llegan ofertas de este calibre. 20 millones es una cantidad que para un conjunto humilde como la UD puede significar un antes y un después. Pero el club lo tiene claro. Prioriza lo deportivo y la realidad del equipo es que está a cuatro puntos de la permanencia, por lo que perder ahora a su buque insignia sería un golpe a las esperanzas de salvarse a final de temporada. Además, desde la entidad amarilla lo tienen claro: «El músculo financiero de la UD permite rechazar la oferta», aseguran a este periódico fuentes del club.

No en vano, Las Palmas presentó a final de año un presupuesto récord de 75 millones con 13 millones de beneficios. Las cuentas están saneadas y ahora todos los esfuerzos están concentrados en que el equipo continúe en Primera División. No se desprenderá de ningún jugador que Jémez considere fundamental y, en importancia, a Viera no hay quien le gane.

Y es que desde su regreso de su aventura belga hace cuatro temporadas, el grancanario se ha convertido en un jugador clave. Además, su caché ha subido pese al pésimo rendimiento los amarillos este curso. Hizo historia al debutar con la selección absoluta y se ha echado el equipo a la espalda para salir de las posiciones de descenso. Perder ahora al líder del proyecto sería un descalabro para la plantilla y un motivo de ruptura con la afición.

No es la primera gran oferta por el 21 que se rechaza. Ya el verano pasado Las Palmas dijo no a los 25 millones que el Swansea puso encima de la mesa. Y el discurso, seis meses después, continúa siendo el mismo. El que quiera hacerse con los servicios del canterano tendrá que depositar los 30 millones de su cláusula. El jugador no está en venta.

Y Viera, pese a que desde China se le ofrece mucho más dinero que lo que percibe en el club isleño, no se opone a la decisión de Las Palmas. El futbolista solo piensa en amarillo, y tiene todos los sentidos en conseguir el gran objetivo de la salvación. El capitán está comprometido con la causa y no va a dejar al equipo en la estacada.