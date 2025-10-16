Ramírez brinda por Kirian y espera regalarle otro ascenso a la afición de la UD Las Palmas El presidente del club amarillo, durante la presentación de la PÍO PÍO Pilsen 100% Malta, destaca la vuelta del tinerfeño y promete guerra para luchar por subir a Primera División

Miguel Ángel Ramírez en estado puro. El presidente de la UD Las Palmas, durante la presentación de la PÍO PÍO Pilsen 100% Malta en el Estadio de Gran Canaria, escoltado por la plantilla, cuerpo técnico, directiva, aficionados, patrocinadores y una larga lista de invitados, quiso brindar por el regreso de Kirian Rodríguez, a la vez que prometió guerra para devolver al club a Primera División.

En el acto destacó que la UD es el único club de España en tener su propia cerveza y dejó claro que espera que «nos ayuden a seguir consumiendo el producto, porque es una fuente de ingresos muy importante para la UD Las Palmas. Cuando alguien bebe una Cerveza PÍO PÍO está ayudando a que la plantilla marque un gol más».

El mandamás de la entidad no escondió su alegría por el gran estado por el que atraviesa el club, tanto a nivel económico como deportivo, peleando ya por el ascenso estando en puestos de playoff. «Esto es muy largo y de esos seis primeros clasificados seguro que se caerá alguno a final de año, pero nosotros queremos estar dentro», indicó Ramírez.

«Estamos a un punto del puesto de ascenso directo, estoy encantado de la trayectoria del equipo y del trabajo del cuerpo técnico y de los jugadores», continuó el máximo mandatario de la entidad isleña.

En tanto en cuanto a los nombres propios, lamentó las lesiones, y descartó la marcha de Jesé Rodríguez en invierno, a la vez que bromeó diciendo que «se marcha ya». A Mika Mármol, que acaba contrato en junio de 2026, espera poder renovarlo, pero para ello necesita ascender. Igual que quiere comprar en propiedad a Sergio Barcia.

«Vamos a disfrutar, es un año difícil, un año largo. Un año de mucho trabajo, pero vamos a disfrutarlo», concluyó el presidente de la UD Las Palmas.