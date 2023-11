Ramírez apaga el fuego: «Viera acabará jugando tarde o temprano»

Nuevo giro de guion al culebrón Jonathan Viera. El capitán, que semanas atrás soltó la bomba de una posible salida de la UD y que su «etapa» como amarillo estaba «llegando a su fin», podría volver a lucir la camiseta de Las Palmas antes de concluir la temporada. Todo ello en boca del propio presidente de la entidad Miguel Ángel Ramírez, que trata de apagar fuegos entre el mediapunta y el entrenador García Pimienta.

«Hemos hecho saber a Jonathan Viera que es importante. Empezamos así un nuevo ciclo con él», adelantó el presidente en Goles, de Radio Marca. «Ha estado nervioso, pero las cosas han vuelto a su cauce. Tiene esta y otras dos temporadas de contrato. Y creo que por lo menos este año va a seguir», indicó Miguel Ángel Ramírez.

«Pimienta necesita buenos futbolistas y Viera lo es. Más tarde o más temprano volverá a jugar con la UD Las Palmas», dejó claro el mandamás de la entidad insular. Este viernes, cuando el equipo ponga rumbo a Pamplona para medir fuerzas el sábado (17.30 horas) ante Osasuna en El Sadar, habrá que ver si Jonathan viaja. La convocatoria, en la que presumiblemente tampoco estará, causará la atención de todos los aficionados.

Jonathan, en el partido del ascenso frente al Alavés en casa. cober

Cabe destacar que la semana pasada el jugador tuvo permiso por el club para no entrenarse, aprovechando que Las Palmas jugaba Copa del Rey y estaría unos días fuera de la isla, para viajar a Madrid. Viera acabó en un vuelo a Emiratos Árabes. Ya desde este lunes el capitán ha vuelto a entrenarse con total normalidad con el resto de sus compañeros en Barranco Seco.

En la previa frente al Almería, cuando Pimienta dejó claro que ya no iba a responder más preguntas sobre Viera, defendió que él es el que toma las decisiones. «Soy el entrenador y el que toma decisiones. Lo hago convencido de que es lo mejor para el equipo. Tengo información que ustedes no, porque los veo entrenar todos los días. Lo único que me importa es salvar la categoría a final de temporada. Me da igual si viene alguien y dice que se quiere marchar porque no tiene minutos u otro que llega con una oferta y el club no le deja salir. Me puedo equivocar, pero hago lo mejor para el equipo. Desde el convencimiento. Nosotros somos Las Palmas. El segundo presupuesto de la categoría. Si no entrenamos al cien por cien y jugamos igual, no vamos a salvar la categoría», comentó.

«Si no nos centramos en competir y en la pelota, no vamos a tener opciones. Cuando considere que es lo mejor para el equipo, Jonathan entrará en la convocatoria cuando yo lo crea oportuno. Tema zanjado. No voy a responder ninguna pregunta más sobre Viera. Sé que es vuestro trabajo», zanjó sobre Jonathan Viera el entrenador hace más de una semana. ¿Entrará en la lista frente a Osasuna?