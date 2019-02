«Quiero estar pronto en Primera con la UD»

Ha tenido varios días para aprenderse la lección y empaparse de las inquietudes de la Unión Deportiva y de su afición esta temporada: subir cuanto antes. Deseaba jugar en España y no le importa hacerlo en Segunda División, puesto que el centrocampista serbio está convencido de que la entidad amarilla era la «mejor opción» y se mostró ilusionado en contribuir en el ascenso y jugar pronto con Las Palmas en Primera.

El jugador procedente del Estrella Roja de Belgrado, de 27 años, aseguró que se ajusta a lo que buscaba Paco Herrera, quien había solicitado un extremo derecho que también pudiese jugar como interior: «Puedo jugar tanto por la banda como en el centro del campo. He tenido éxito en las dos posiciones», dijo.

«Mi deseo siempre había sido jugar en España, en la mejor liga del mundo, y Las Palmas es un club grande que tiene un buen proyecto para volver cuanto antes a Primera», explicó bajo la traducción de su compatriota Zeljko Cicovic, entrenador de porteros de la Unión Deportiva.

Srnic -o Serna, como le llamaban en Serbia-, portará el dorsal 24 que ha dejado Tana, y asegura que llega en condiciones físicas para «jugar» de inmediato y que se adaptará rápidamente al fútbol español: «Estoy listo para jugar ya. Estoy preparado. No hay ningún problema». Además, le ha «sorprendido» la «gran infraestructura» del club tras conocer el Estadio de Gran Canaria.

También reconoció que su marcha no ha sentado bien en la afición del Estrella Roja, pero entiende que en Las Palmas tiene «nuevas expectativas», porque un profesional siempre busca «nuevas metas y proyectos». «La afición no quería que me marchase, pero como un profesional quiero buscar caminos con más expectativas. Deseo conseguir nuevas metas y la UD es el club ideal para alcanzarlas», concluyó el nuevo jugador amarillo.

Elogios de Otero. El secretario técnico del club, Toni Otero, alabó las prestaciones de Srnic: «Lo hemos visto y nos ha gustado muchísimo, su incorporación era una buena oportunidad y esperamos que el jugador también la pueda aprovechar», aseguró. Otero desveló que Herrera estaba al corriente de esta operación desde la semana pasada, pese a que el técnico catalán había declarado que no quería más extranjeros en la plantilla. «Igual lo dijo con respecto a otros futuros jugadores», consideró.