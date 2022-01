FÚTBOL La UD se queda como está tras el último día del mercado invernal No realizó más fichajes y tampoco pudo concretar las salidas de Veiga y Mesa, por lo que Moleiro y Cardona seguirán sin licencia profesional

La UD vivió la jornada final del mercado invernal con relativa quietud, a diferencia de otros muchos clubes, y con la ventaja que le daba haber adelantado la tarea en materia de altas, tras las llegadas de Hernani y Rober, únicos refuerzos en esta ventana de pases. Quedó, eso sí, la gestión pendiente de liberar dorsales para poder hacer licencia profesional a Moleiro y Cardona, pretensión anunciada semanas atrás y que estaba a expensas de dar bajas. Unai Veiga y Maikel Mesa eran los candidatos a hacer sitio y con ellos hubo conversaciones para tratar su porvenir a corto plazo y en otro destino.

Pero, finalmente, no se les pudo encontrar acomodo y ambos completarán el curso a las órdenes de García Pimienta pese a saber que tendrán muy limitadas las oportunidades de jugar. Hasta ahí llegaron las maniobras de Luis Helguera.

El director deportivo de la entidad conoció de boca de García Pimienta que no necesitaba más de lo que tenía, a diferencia de Pepe Mel, que siempre demandó un mediocentro para ocupar la vacante dejada en noviembre por Sergio Ruiz, por lo que los ofrecimientos que tenía sobre la mesa fueron desechados. Tampoco la economía del club podía permitirse mayores dispendios después de haber invertido en una plantilla frondosa, con las posiciones dobladas y jugadores de valía contrastada.

Helguera comparte la tesis del entrenador de que con lo que hay, pese a las lesiones que ahora tienen fuera del grupo a Curbelo, Peñaranda y Pejiño, alcanzará para pelear por los objetivos propuestos y consensuó criterios al respecto con el preparador catalán, quien no hubiese puesto pega alguna en la baja de Veiga o Mesa, con los que, en principio, no cuenta.

En la UD intuían que no sería tarea fácil procurar destino a dos jugadores con contrato y que en la presente temporada han tenido un papel testimonial y el paso de las horas no hizo más que confirmar que el mercado no contemplaba una salida para el vasco y el tinerfeño.

El daño colateral es que dos de los canteranos más emergentes tendrán que mantener su rol federativo hasta que acabe el curso, una anomalía de impacto invisible a la hora de jugar pero que sí repercute en el reconocimiento que se les quería dar y que, de momento, no será posible.

Sin bajas, salvo la esperada y precipitada de Sergio Ruiz, y con los refuerzos de talante ofensivo que protagonizan Hernani y Rober, la UD encara el tramo final de campaña con los mismos protagonistas en el césped, que no en un banquillo en el que apenas lleva una semana el encargado de orientar esta conjunción de talento al ascenso a Primera División.