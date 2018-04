Que el regreso no se vuelva a alargar más de una década

Para ello habrá que luchar contra los precedentes, que no son nada halagüeños. En el último descenso, allá por 2002, Las Palmas permaneció 13 años en Segunda División y no volvió a subir hasta 2015. Prácticamente el mismo tiempo en el infierno que la anterior vez que se bajó. En aquella ocasión, la desgracia ocurrió en el año 1988 y el equipo no iba a regresar a la élite hasta el 2000, 12 años después. Además, en ambas ocasiones se tocó fondo y se llegó a pisar la Segunda B, escenificando el trauma que supuso para la entidad perder la categoría dorada. El club, al borde de la desaparición y Las Palmas visitando campos desconocidos por el interior de la península, una imagen que aún produce escalofríos entre la marea amarilla con solo recordarla.