José Antonio Caro: «Esto es un salto en mi carrera» El nuevo portero de la UD Las Palmas llega con hambre y con el objetivo de ganarse la titularidad

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 12 de agosto 2025, 12:14 | Actualizado 13:22h.

Guantes nuevos para la UD Las Palmas con la llegada de José Antonio Caro, que viene libre procedente del Cádiz para una temporada. El cancerbero, que hizo historia con el Burgos en Segunda División, llega con ilusión, hambre y con el objetivo claro de hacerse con el puesto de titular.

Con ganas y deseando empezar ya, Caro se ofrece para la primera convocatoria. «Que un club como la UD se interese en ti es un orgullo para cualquier jugador, es un salto en mi carrera», dejó claro el cancerbero andaluz durante su presentación.

Aportará «experiencia y salida de balón» y promete «demostrar en el verde». «Llevábamos un tiempo hablando y ha sido fácil tomar la decisión», dejó claro.

Tras un año casi en blanco, Caro avisa que viene a pelear por la titularidad. «Esto me ha hecho más fuerte y ser mejor persona. Vengo a trabajar y a competir», indicó el portero en Barranco Seco.

Al respecto de su récord cosechado con el Burgos de imbatibilidad en la Segunda División, pidió que se le valore por «lo que haga ahora en la UD Las Palmas» y no por su pasado.

En la pelea por el ascenso, en su juicio, habrá que ir con «pies de plomo» porque en esta categoría «nadie te regala nada». Primero, los «50 puntos» y luego ya se verá.

«Sólido en la categoría y con buen juego de pies», así lo definió el director deportivo Luis García en sala de prensa.