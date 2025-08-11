Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de la bienvenida de la UD Las Palmas al nuevo fichaje. C7

La UD Las Palmas refuerza su portería con la incorporación de José Antonio Caro

El guardameta onubense llega libre a la entidad grancanaria para afrontar la presente temporada

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 11 de agosto 2025, 19:51

José Antonio Caro Díaz (3/05/1994, La Palma del Condado) y la UD Las Palmas unen sus caminos hasta el 30 de junio de 2026. El nuevo portero llega libre tras haber afrontado la pasada temporada en las filas del Cádiz CF.

Con su incorporación la UD Las Palmas suma experiencia y seguridad bajo los palos, así como buen juego ofensivo, personalidad y jerarquía. José Antonio Caro es un gran conocedor de la categoría con más de 200 encuentros disputados, iniciando su trayectoria en la base del Sevilla FC, con el que llegó al Sevilla Atlético, pasando por el Real Valladolid, Albacete, Ponferradina, Burgos CF, equipo con el que batió el récord de imbatibilidad en el fútbol profesional, en 2022, y Cádiz CF.

El nuevo portero de la UD Las Palmas llegará mañana a Gran Canaria y será presentado ante los medios, en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva, tras el entrenamiento (en torno a las 12.30).

