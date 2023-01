Pimienta: «Quiero reforzar el centro del campo»

El entrenador de la UD Las Palmas, García Pimienta, tiene una premisa clara: «Me gustaría reforzar el centro del campo, donde tenemos dos jugadores por posición. Sin embargo, me gusta que alguno ocupe un puesto de ataque». El catalán expuso su deseo de incorporar a un centrocampista antes del cierre del mercado invernal.

No tiene prisa con la vuelta de Kirian Rodríguez. Incidió en que necesita tiempo para volver al nivel de juego del fútbol profesional: «Estamos muy contentos por su vuelta. Pero lleva mucho tiempo parado, con un proceso de recuperación largo. No tendrá ninguna presión. Él participará cuando esté en condiciones. Ojalá que sea muy pronto».

«El Ibiza hizo méritos para no perder el último partido. Está en una posición delicada, pero haciendo movimientos en el mercado para salir de esa situación. Con una base parecida a la temporada pasada se salvó sin problemas. No digo trampa, sino partido dificilísimo. Cuando juegas contra el último, me atrevo a decir que es el encuentro más complicado de todos», expuso el entrenador con la vista puesta en el próximo rival.

Cuestionado por la competencia en la portería, Pimienta lo tuvo claro: «Desde el principio de temporada tenía claro que había dos excelentes porteros. Me decidí por Valles porque lo conocía más. Domínguez aprovechó su oportunidad. Valles lleva diez días entrenando con el equipo, tiene que coger su forma. Son porteros de garantías.

Además, anunció que Vitolo no estará frente al Ibiza: «Vitolo aún no está disponible. Marvin Park está entrenándose con el equipo. Si está bien vendrá convocado. En principio no tendremos ninguna baja más».