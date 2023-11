Pimienta: «Siendo nosotros, no nos podrá la presión»

La UD solo ha logrado dos triunfos en las últimas 30 visitas al feudo verdiblanco, y esa es una de las estadísticas que Pimienta quiere romper este domingo (20.00 horas) en el Benito Villamarín. El técnico catalán exige a los suyos personalidad y convencimiento para este desafío, «si somos nosotros, no nos podrá la presión» destacó.

Cuestionado por el parón de selecciones, confiesa que «nos ha venido muy bien para descansar y desconectar. También nos llena de orgullo que tres jugadores de la UD estén con sus selecciones en partidos internacionales. Esta semana ya estamos muy metidos, al ciento por ciento. Ayer se incorporaron Coco y Moleiro y hoy, Araujo«.

Sobre el rival, el Real Betis Balompié, explicó: «Será un partidazo, contra un equipo que está por encima de nosotros y un histórico que juega competición europea. Es un reto para nosotros, en un choque que sabemos que estarmos acompañados de muchos amarillos«.

Pellegrini y su trayectoria. Al entrenador de la UD se le vio entusiasmado con su primer enfrentamiento conta un técnico que «lo ha hecho todo bien en los equipos que ha entrenado. Es un ejemplo. No lo conozco personalmente, pero tengo amigos que han sido entrenados por él y me hablan maravillas. Es mayor que yo y es un ejemplo como profesional a este nivel. Me gustaría acercarme al currículo que tiene Pellegrini«.

«No nos podrá la presión. Visitamos campos con 60.000 espectadores y ante rivales que tienen jugadores seguramente mejores que nosotros. Pero eso no nos puede. Necesitamos ser nosotros, llevar la iniciativa y hacer las cosas bien. Lo único que exigimos siempre es que compitamos«, argumentó al ser cuestionado por la importancia de tener la personalidad en situaciones hostiles.

Concluyó hablando sobre el regreso de Álvaro Valles a la que fue su casa: «Ha demostrado ser un portero de excelente nivel. Cuando vuelves al club donde te has criado, tienes un sentimiento especial. Incluso ese día quieres hacerlo mejor. Si queremos ser profesionales y estar mucho tiempo en Primera, hemos de estar acostumbrados a jugar este tipo de encuentros«.