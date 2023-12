Pimienta: «Me gustaría llegar lo más lejos posible en la Copa»

El entrenador de la UD Las Palmas, García Pimienta, analizó el encuentro frente al Tudelano de Segunda RFEF Grupo II y confiesa que «cree que habrá una gran fiesta en la grada porque llega la UD», ya que se esperan más de 9.000 personas en el Ciudad de Tudela por la visita del equipo amarillo.

Cuestionado por si tiene un plan con la Copa del Rey, Pimienta expuso: «El objetivo es salir a ganar el partido de mañana ante un equipo de menor categoría. Todos los jugadores estén disponibles (menos Sandro) y quiero que todos participen porque lo merecen. Me gustaría llegar lo más lejos posible en esta Copa del Rey».

«Sandro no jugará mañana. Iremos día a día, tengo hilo directo con el servicio médico y vendrá con el grupo en función de como se vaya encontrando según vayan pasando los días. No es seguro que esté el fin de semana, pero no es grave y espero que de forma rápida esté con el grupo», explicó sobre la baja de Sandro Ramírez.

Además, habló de los canteranos que han subido al primer equipo para el duelo copero: «Todos los que vienen aquí tienen opciones de participar. Juanma Herzog seguro que va a participar de inicio y el resto, según como vaya el partido me gustaría que tuviesen sus opciones. Los chicos están preparados».

«Abou Bassinga es un chico que lo tenemos controlado desde el juvenil. Es cierto que tenemos que ir de manera progresiva con él, pero ha tenido un muy buen inicio de liga con su equipo. Podemos darle minutos si el partido está para ello. El chico está aquí por méritos propios y porque tiene cualidades y condiciones para poder estar con los mayores, en el primer equipo de la UD Las Palmas», argumentó sobre el joven, la gran novedad de la convocatoria.