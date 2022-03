Pimienta, sin excusas: «Vamos a salir a ganar los 12 partidos que quedan»

Cita vital para una UD Las Palmas que debe dar un golpe sobre la mesa y recuperar la ilusión por los playoffs de ascenso. Los amarillos reciben este sábado en el Gran Canaria, a las 17.15 horas, al Girona. Y García Pimienta tiene claro que solo vale el triunfo. El empate en Huesca debe hacerse bueno y para ello es necesario sumar los tres puntos.

No queda otra y tal vez sea el último tren de los isleños para meterse en la disputa. Los catalanes llegan, además, sin su mejor hombre, el goleador Stuani, por lo que los centrales tendrán un problema menos del que preocuparse. Además, se espera un Gran Canaria con buena entrada y que grite hasta el último aliento.

«La semana ha sido buena, con ritmo y calidad. Hicimos un buen partido en campo del Huesca y solo nos faltó el gol. Es cierto que llevamos cuatro semanas sin ganar y jugamos contra uno de los equipos importantes de la categoría. La afición se merece los tres puntos y espero que se consigan ya», comentó García Pimienta en sala de prensa.

«Yo exijo a todos mis jugadores que den el máximo nivel. Los de delante marcan las diferencia por los goles, pero todos son importantes. Pejiño poco a poco se incorpora al grupo y hay que tener paciencia. Es un trabajo de todos», expuso el técnico de la Unión Deportiva sobre la vuelta del gaditano.

« Tenemos que romper la mala racha de resultados y centrarnos en el Girona. Si hacemos las cosas bien, ya pensaremos en cuántas victorias más necesitaremos. Queremos estos tres puntos», dejó claro el catalán.

«Pepe Mel hizo un trabajo excepcional y yo intento dejar mi sello, pero los jugadores son los mismos. Creo que cada uno le hemos dado nuestro toque, pero con el perfil de mis futbolistas, el perfil debe ser parecido», indicó el míster.

«Enzo se tiene que operar y sería injusto no hacerlo. Hay que mirar las fechas, pero será de forma inmediata. Que el chico piense en recuperarse, ya nos ayudará, sea esta temporada o la que viene», reiteró sobre Loiodice.

«Los jugadores son los mismos que jugaban con Pepe Mel, pero intento dejar mi sello»

«Si perdemos, el playoff estará más lejos. Pero la temporada pasada el Girona estaba más lejos y se acabó metiendo. Vamos a salir a ganar los doce partidos que quedan. Desde que consigamos dos resultados buenos, este equipo va a ir a mejor», añadió el preparador.

«No pondemos excusas, Enzo es un termómetro, pero tenemos jugadores para suplirlo como Maikel, Fabio o Moleiro. Tienen un perfil diferente, pero pueden suplirlo. El que juegue, aprovechará la oportunidad», aseveró sobre Loiodice y su lesión de hombro.

«El Girona viene con bajas, pero los que salgan intentarán demostrarle al entrenador que pueden hacerlo bien. Seguro que darán rendimiento muy bueno», dijo sobre el rival y la sensible ausencia del goleador Stuani.

«Le debemos una a la afición. Les diría que mis jugadores se van a dejar todo lo que tienen para que estén orgullosos de nosotros. Queremos que el campo esté lleno en un día grande porque va a ser necesario para nosotros», dijo el mandamás del banquillo amarillo. «Pase lo que pase, saldremos a ganar todos los partidos. Cuando nos ponemos esta camiseta, tenemos un deber, que es ganar», añadió.

«El club me ve trabajar en el día a día y no me corresponde hablar de mi continuidad. Tengo un año más de contrato y no es una cosa que me preocupe», aclaró al respecto de su futuro y los resultados de la Unión Deportiva.

«Tengo unos futbolistas capaces de definir. Estaría más preocupado si no generásemos ocasiones. Tienen calidad y estoy convencido de que cambien el chip y sean capaces de meter goles van a tener más continuidad», aclaró sobre los pocos minutos de hombres como Adalberto Peñaranda.