Pimienta: «Este equipo está preparado para este reto y le vamos a dar la vuelta»

Confianza y ambición. El máximo responsable técnico de la UD Las Palmas, Javier García Pimienta, aseguró en la comparecencia ante los medios de comunicación tras caer en el Heliodoro que «creo que el Tenerife ha hecho su partido y nosotros el nuestro. Sabíamos que esto no era solo este partido, tenemos el del Gran Canaria. Sabíamos que aquí no se iba a resolver la eliminatoria. Han habido ocasiones muy claras para ambos y el Tenerife ha estado acertado en una de ellas».

«Ellos tienen ese gol de ventaja, pero la eliminatoria sigue abierta y estoy convencido de que con nuestra gente vamos a aprovechar la oportunidad de pasar la eliminatoria, no me cabe la más mínima duda», argumentó, al tiempo que agregó que « el Gran Canaria va a apretar mucho y este equipo está preparado para este reto».

Cuestionado por la entrada de Maikel Mesa como delantero y si consideraba que muchos jugadores se vieron superados por ser su primera vez en una eliminatoria de ascenso a Primera, el técnico catalán explicó que «Rafa -Mujica- ha hecho un esfuerzo muy bueno y creo que el cambio de Maikel Mesa, quien tiene mucha definición de cara al gol y que sabe jugar entre líneas pata intentar tener el balón, es lo que buscábamos con él, pero también con su llegada de cara al gol. No ha tenido ninguna, pero ha conseguido que el equipo trabajar muchísimo. Ha hecho un trabajo magnífico».

« Estoy contento con los tres cambios porque no es fácil salir en una situación así», aseveró.

El segundo asalto

«Estos chicos trabajan para jugar este tipo de partidos y creo que lo estamos. Es cierto que sabíamos que no era este partido solo, nos queda el del Gran Canaria con una afición que nos va a apoyar muchísimo, y seguro que estos jugadores van a pasar la eliminatoria», destacó.

Sobre si su equipo fue contemplativo en el recinto tinerfeño en lugar de salir a por el partido, Pimienta manifestó que «teníamos el balón atrás, pero tampoco nos hacían una presión muy alta. Lo que pretendíamos es que dieran un paso adelante y encontrar sitio para poder progresar. Lo que es cierto es que el Tenerife juega en su casa, tiene muchas virtudes y las intenta aprovechar».

«Cuando había una pérdida salían a la contra porque es una de sus virtudes. No creo que hayamos sido contemplativos, hemos tenido ocasiones muy claras de gol y no hemos estado acertados. Ellos tuvieron una y estuvieron más listos en la segunda jugada», comentó el técnico amarillo.

Cuestionado por la actuación del Tenerife, Pimienta afirmó que «no me ha sorprendido nada. Esto es el playoff y no tiene nada que ver lo que ha pasado hasta este momento. Todo el mundo parte de cero. Esperaba un Tenerife que ha hecho cosas bien y ha acertado y nosotros hemos hecho otras bien también, pero no hemos tenido fortuna de cara al gol».

Asimismo, sobre si estaba decepcionado con el partido de jugadores con más peso, indicó que «en ningún caso. Hemos hecho un buen trabajo y lo otro es secundario. Puedes estar más o menos acertado, pero el equipo ha dado la cara y estoy contento con la actitud de la plantilla».

Sobre la baja del delantero Armando Sadiku, explicó que « tuvo una pequeña molestia en el último entrenamiento. Lo intentó, pero no hemos querido correr riesgos para la vuelta».