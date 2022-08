Pimienta no descarta el debut inmediato de Sandro: «A ver si llega al partido del lunes»

«Ha entrenado muy bien, hemos ido de manera progresiva. Tiene muchísimas ganas, aunque hemos ido dosificándole, y ha podido completar hoy el entrenamiento. Vamos a ver si llega al partido del lunes«. Así se refirió este sábado García Pimienta, entrenador de la UD, a las opciones que tiene Sandro de poder debutar pasado mañana ante el Andorra en el Gran Canaria (21.00 horas) en la tercera jornada de la Liga SmartBank.

A su optimismo con el delantero recién llegado, contrapuso más prudencia respecto a Viera y Vitolo. Del capitán, fue explícito: «Tiene pequeñas molestias y no vamos a correr ninguna prisa. Le esperamos con muchísimas ganas y cuando esté bien lo vamos a incorporar. Ojalá que sea lo antes posible«.

« Sobre Vitolo -continuó- no está al 100% por molestias de rodilla. No sería justo meterle presión. He hablado con él y le he dicho que esté tranquilo. Tiene un perfil que no lo vamos a desaprovechar. La temporada es muy larga«.

Pimienta hizo un llamamiento a la afición para la cita venidera («espero que sea una fiesta y haya mucha gente animando porque los jugadores se lo merecen») y advirtió que, frente al Andorra, «hay que estar preparado para todo».

«Es un equipo reconocible, que quiere el balón, con jugadores muy asociativos. Crea superioridades y si no estamos atentos nos pueden pasar por encima porque tienen capacidad para ello. Suelen hacer un 74% de posesión. Tenemos que ser nosotros mismos, en todo caso«, previno al respecto.