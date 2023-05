Pimienta: «Que haya 400 aficionados nuestros en Cartagena es una locura, esto va por ellos»

La pelea por los cielos. La UD buscará en Cartagena el golpe letal que, si los demás resultados se dan, puede suponer el ascenso a Primera División. Los isleños, que marchan segundos en la tabla clasificatoria, necesitan ganar y que los rivales directos pinchen en sus encuentros. Hay ganas, ilusión y, sobre todo, hambre de gloria. Así lo dejó claro Pimienta en sala de prensa.

No será fácil sacar los tres puntos de Cartagena, pues los blanquinegros se están jugando también esa sexta plaza que da acceso al playoff. «Va a ser muy difícil, se manejan bien en varios registros y tienen incluso jugadores para someterte. En defensa tienen jugadores fuertes. Tienen opciones de la sexta plaza y es su último partido en casa de la temporada. Con su gente. El otro día, pese al empate, hicimos un partido completo. Estamos bien. Tenemos ilusión y ganas. Si hacemos las cosas bien, estaremos cerca», comentó el preparador catalán.

«Lo estamos viviendo contentos. Faltan dos jornadas y dependemos de nosotros. En esa categoría cuesta mucho ganar, pero esto es lo que queríamos y afrontamos el partido con la intención de hacerlo bien, para depender de nosotros en el Gran Canaria contra el Alavés», dijo García Pimienta.

«Quizás los veteranos no los tenemos. Vitolo o Sidnei. Pero tenemos a Jony, Sandro o Loren, que sí han jugado este tipo de partidos. La otra mayoría son futbolistas jóvenes que no han vivido este tipo de encuentros. Pero sabemos competir bien. Lo demostramos el otro día. Nos aislamos del ruido de fuera para centrarnos en el partido. El otro día hicimos las cosas bien, muchas. Su gol es un fallo nuestro. Creamos muchas ocasiones para marcar el segundo gol y cerrar el choque. Este será diferente. Todos somos conscientes de lo que nos estamos jugando», declaró.

«Es el partido más importante de mi carrera como entrenador. El año pasado nos metimos en playoffs cuando nadie creía. Si hubiésemos pasado ante el Tenerife, todavía quedaba otra eliminatoria. Esta semana, o la que viene, son los dos más importantes de mi carrera», indicó el míster.

«Más que miedo a ganar el otro día fue a perder lo que teníamos. Llegamos muchas veces, pero sí que hubo un poco de dominio del Villarreal de balón. Tuvimos esa sensación de que por momentos nos lo había quitado. En los minutos finales no tuvimos el control. Teníamos la sensación de que si no marcábamos el segundo, podían empatarnos. Un jugador nuestro se despista y se queda rompiendo el fuera de juego. Sucedió así. El Estadio estuvo animando increíble, fue el día que más en volandas nos ha llevado, nos estaban sosteniendo, pero ese gol nos condenó mucho. Debemos ser capaces de sentenciar y que los rivales no sean capaces de generarnos goles», afirmó el preparador de la UD Las Palmas.

«Nuke no llega, está cerca, pero todavía no», descartó a Mfulu. «A Sandro y Jony los tuvimos que quitar porque estaban muy justos, pero creo que estuvieron bastante bien los dos. Han entrenado muy bien toda esta semana y los veo para jugar más minutos que la jornada pasada», confesó sobre la situación física de sus jugadores.

«Yo daría siempre primas por ganar. Es una opinión personal», comentó sobre las primas. «Tenemos que ganar y que ojalá exista esa carambola para ascender», añadió sobre la posibilidad de ascender de manera matemática en Cartagonova.

«A Loren se le firma por el nivel que tiene, este año es cierto que no había jugado mucho. Es difícil que se adapte a mitad de temporada en un equipo como el nuestro. Pero pensamos que puede ser un jugador importante en estos dos partidos que quedan», expuso sobre Loren.

«Los futbolistas son profesionales y para nadie es agradable perder un partido. Mucho menos en su casa. Los futbolistas se acaban enterando de lo que pasa», dijo en relación al Cartagena y su último duelo en su feudo.

«He vivido muchas situaciones, pero que pueda haber unos 400 aficionados en Cartagena es una locura. Nunca dejan de animar, los sentimos muy cerca. Hacemos esto por ellos. Sabemos el esfuerzo económico y físico que hacen para estar con nosotros. Yo les aseguro que van a estar orgullosos de nosotros cuando acabe el partido en Cartagena», prometió a su hinchada.

«Nos ha llevado hasta aquí no poner excusas. Aquí somos un equipo y todos estamos preparados para dar su máximo nivel. Yo decido quién juega y soy injusto. Porque muchas veces hay gente que merece jugar y no juega. Esto nos ha llevado hasta aquí. Porque los que salen desde el banquillo han podido decidir los partidos. Todos son importantes para mí. Siempre hemos puesto el equipo por delante del ego», concluyó el preparador de Las Palmas.