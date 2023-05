Y pese a todo, el liderato en juego

Pregonaba Pimienta a los cuatro vientos que ya se vería dónde estaba y hacia dónde podía ir la UD cuando quedase lo que queda. Arrancará el partido en quinta posición pero, de ganar, los amarillos se pondrían en lo más alto de la tabla clasificatoria. Quedan esas cuatro jornadas que el técnico señalaba como el mapa de calor para ver hacia dónde llegar. Así que, pese a todo, el liderato está en juego.

La racha de Las Palmas, con solo un triunfo en los últimos nueve encuentros, podría cortarse en Ipurua por todo lo alto. Porque una victoria en casa del líder tiene premio doble: ganarle el golaveraje a un rival directo y arrebatarle la primera posición. Los isleños pasarían del quinto puesto, a gobernar la Segunda División. Y luego quedarían solo tres finales para seguir luchando por el sueño del ascenso a la máxima categoría del fútbol español.

El Eibar, por su parte, y pese a exhibir músculo en sus dominios, tampoco está para presumir de mucho. Si ya la temporada pasada se quedó, en la última cita del calendario, a las puertas de subir, este curso encadena seis enfrentamientos consecutivos sin saber lo que es vencer. Cinco empates y una derrota. Además, tendrá la sensible baja de su goleador y mejor futbolista: Stoichkov. Suma once goles el ariete y no podrá estar por sanción federativa.

Pimienta también tendrá ausencias sensibles y tendrá que recomponer la sala de máquinas, en la que el mismo preparador no descartó a Kirian Rodríguez como titular incluso. El entrenador pierde a Fabio, Mfulu y Sidnei por lesión. En portería continuará Álvaro Valles. En la retaguardia, Lemos se mantendría en el lateral derecho, mientras que Sergi Cardona ocuparía el lado opuesto. Por dentro mezclarían Saúl Coco y Álex Suárez. En la sala de máquinas, casi de urgencias, actuará como pivote Enzo Loiodice. La duda está en su acompañante: Kirian, Kaptoum y Óscar opositan por sustituir a Nuke. Viera comandaría desde la mediapunta, Moleiro y Pejiño regatearán desde las bandas y arriba fusilará Sandro Ramírez.

Alineaciones probables

Eibar: Luca, Tejero, Venancio, Arbilla, Ríos Reina, Sergio Álvarez, Matheus, Corpas, Javi Muñoz, Rahmani y Bautista.

UD Las Palmas: Álvaro Valles; Álvaro Lemos, Saúl Coco, Álex Suárez, Sergi Cardona; Óscar Clemente, Loiodice, Jonathan Viera; Pejiño, Sandro y Moleiro.

Árbitro: Francisco Hernández Maeso, del Comité Extremeño.

Lunes, 20.00 horas, Ipurua, Movistar Vamos.