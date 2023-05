Kirian: «Confío en que pueda aportar bastante al equipo»

Kirian Rodríguez lo tiene claro luego de dejar atrás su batalla contra el cáncer y la reaparición que protagonizó el pasado domingo en Zaragoza: «Confío en que pueda aportar bastante al equipo aunque esto no es tenis y lo que necesita la UD es de todos, la mejor versión de cada jugador».

«Me sentí bastante bien el otro día. El jugador es egoísta y lo mismo digo que me veo al 100% y no estoy ni al 20%. El entrenador ha estado siempre muy cerca de mí, nadie me conoce mejor que él porque, además, sacó mi mejor rendimiento la temporada pasada«, añadió.

El futbolista tinerfeño dijo estar «contento« por su vuelta a la normalidad y no dudó, ya en clave de la competición, en señalar que el partido ante el Eibar del próximo lunes «es vital y clave».

Sobre su futuro, desveló que «hace un mes» trasladó a la entidad su propuesta para poder seguir y que ahora «todo está en el tejado del club».

«La UD ya sabe mi intención y creo que hay buena disponibilidad de las partes para poder entendernos«, concluyó.