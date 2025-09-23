Pedro Vega: «No tuve confianza en la UD; daba mi 300% y no iba ni convocado» El exjugador de la UD reconoce que «es duro que haya que acudir fuera a buscar jugadores, cuando en Canarias hay mucho talento»

Pedro Vega (San Mateo, 1979) es un hombre feliz como se puede apreciar en su rostro. Llegó con 12 años a la cadena de la UD Las Palmas y cumplió con creces el sueño de todos los canteranos. Con 112 partidos en el club amarillo, Pedro Vega recuerda con cariño uno de sus mejores momentos en la UD, el haber marcado el gol de la victoria en el último derbi en el Estadio Insular. El veguero también elogia a Jonathan Viera, con quien compartió vestuario en el club insular.

-De lo que ha visto estas seis primeras jornadas, ¿qué sensación le ha dejado el equipo?

Al principio, cuando vi los fichajes y sin conocer muy bien a los futbolistas, no me daba la impresión de que la UD Las Palmas este año fuera a ser candidato al ascenso. Pero después de ver los últimos partidos, la forma en que está jugando, los jugadores y sobre todo la plantilla que tiene, me han ido convenciendo de que tienen un equipo con una idea clara y que tanto jueguen unos como jueguen otros, la idea es la misma. La Segunda es una categoría tan complicada y tan larga, con rivales que son igual de complicados y difíciles. Pero lo que exponen me gusta y los jugadores, la dinámica que tienen, me gusta.

-¿Usted cree que la UD Las Palmas es candidata al ascenso?

Si me preguntas al principio te hubiese dicho que no. Pero viéndolo ahora, puede serlo. Yo creo que va a estar seguro arriba. Es un candidato porque es un recién descendido, es un candidato porque se ha reforzado bien, creo que tiene una idea bastante clara y la están llevando adelante. Desde que entre un poco más Jesé, desde que Viera pueda coger más minutos y la titularidad, y con la vuelta de Kirian, yo creo que va a ser un equipo que va a estar luchando arriba.

El equipo tiene buena pinta. Contra el Leganés vi a un equipo serio, el día del Córdoba vi a un equipo muy serio. El otro día faltaba gente también, no estaba Clemente, por ejemplo. La Segunda es muy complicada, te lo digo porque toda mi vida jugué en Segunda. Piensas que vas a ascender, pero tienes una mala racha de tres partidos, cuatro partidos, y te desenganchas otra vez.

-En este inicio de temporada se ha hablado de que la UD merecía más puntos de los que tiene. Contra el Leganés, ¿cree que el equipo obtuvo más de lo que merecía?

Yo creo que fueron dos partes bastante diferenciadas. En la primera parte fue mejor el Leganés, ese gol anulado hubiera cambiado el partido seguramente. Y en la segunda mitad, el partido fue totalmente de la UD condicionado también por la expulsión del jugador del Leganés después, pero ya habíamos marcado el gol antes.

Yo creo que la Segunda División tiene esto. Eres capaz de en 70 minutos ser el que lleva el peso del partido, el que tiene las ocasiones y en 20 minutos se te va un poco, te meten y pierdes el partido. Y viceversa. Yo creo que el equipo, en los empates que ha tenido, ha estado mucho más cerca de la victoria que sus rivales.

-Se habla mucho de la solidez defensiva del equipo, ¿usted qué faceta destacaría más?

Sobre todo que estamos volviendo a nuestro fútbol, me recuerda a la época en Primera, en la que estaban Hernán, Roque, Viera, Javi Castellano y Vicente Gómez. Yo creo que estamos volviendo a la identidad del juego combinativo, al juego de gustarse, al juego de dos toques, de un toque, a darle velocidad. El equipo tiene bastante profundidad por banda.

-¿Usted cree que se perdió la esencia de la UD con Diego Martínez?

Hubo momentos que sí, yo creo que el fútbol que nos identifica es el fútbol de calidad, el fútbol de toques, el fútbol del balón en el suelo, de velocidad, de jugadores individuales, de unos contra unos. Y yo creo que este año, tenemos jugadores que piensan muy rápido, juegan muy rápido y sobre todo después arriba tenemos jugadores que marcan la diferencia. Jesé, a poco que coja ritmo y Viera, cuando logre su mejor versión, el equipo dará un salto de calidad.

Tenemos mucho talento. En el banquillo, hay jugadores muy valiosos. Pejiño no ha jugado mucho y me parece uno de los mejores jugadores de la plantilla y Recoba tiene buena pinta. Yo creo que hay una plantilla competitiva y compensada, que al final en una liga tan larga lo que necesitas es un equipo bien estructurado para cuando te fallen jugadores, puedas tirar de aquí y de allá.

-En las primeras jornadas, solo ha habido un canterano en el once titular. En Butarque, vimos a Alex Suárez de titular por la baja de Clemente. Cuando ve poca presencia de canteranos, ¿qué piensa?

Me da pena, me da pena porque yo creo en el jugador canario. Las Palmas Atlético y Las Palmas C tienen a los mejores jugadores, son selecciones de jugadores de toda Canarias. Yo estuve ahí desde los 12 años y sé que ahí está lo mejor. Echo de menos que el jugador canario tenga mucho más protagonismo dentro de las alineaciones, pero al final del fútbol exige resultados. Yo pienso que en la cantera hay nivel de sobra, el problema es que no se les da la oportunidad. Hay que confiar en el jugador canario y tener una persona que los guie para llegar al primer equipo, porque calidad tienen de sobra los canteranos.

El fútbol se ha convertido en ganar, ganar y seguir ganando. Y de cualquier forma hay que buscar jugadores de fuera. Yo sé que en Las Palmas Atlético hay muchos jugadores de fuera, sé que en el Juvenil hay muchos jugadores de fuera y me sorprende. Me sorprende que aquí haya mucho talento y que tú tengas que buscarlos fuera, eso a mí no me gusta.

-¿Por qué no se confía en el canterano?

Pienso que creerán que el jugador o el talento no es el que se desea. Y por eso se está buscando jugadores de fuera, que suplan lo que tenemos aquí. En mi opinión personal aquí hay demasiado talento. Siempre hemos sido una de las mejores canteras de España y siempre el jugador canario que sale o que está fuera, siempre destaca por su calidad, por su talento.

Yo no he estado trabajando nunca en la UD Las Palmas, lo que es como técnico ni sé cómo se está trabajando actualmente. La verdad que es una pena que haya tan pocos canteranos en el primer equipo que puedan jugar con regularidad, porque solo hay uno, Ale García.

-¿Cree que en la UD solo se tira de cantera cuando hay necesidad?

Por historia, te diría que sí. Cuando ha habido necesidad y no ha habido dinero, las canteranos han respondido. En la época de Guayre, de Jorge, también fue por necesidad. El equipo estaba en la situación que estaba y no les quedó otra que ponerlos. Echo de menos un entrenador canario que conozca la casa, que conozca la esencia de nosotros. Me gustaría que se apueste por él y se tenga paciencia, pero la paciencia a día de hoy en el fútbol no existe.

-Usted fue compañero de Viera. ¿Cree que el capitán está asumiendo bien su nuevo rol?

Creo que ya con la edad que tiene, con la madurez que tiene, con lo que ha conseguido en el fútbol y lo que es, yo creo que desde un principio se le dijo que iba a tener que asumir un rol. Me imagino que eso es lo que hablaría con el presidente, me imagino que eso es lo que hablaría con Luis Helguera. Está en un momento de su vida en el que, por su físico, por su edad, por las exigencias del equipo, tiene que asumir otro rol; pero va a demostrar que tiene que jugar, porque ya el otro día sale medio tiempo y se echa el equipo a la espalda.

-¿Usted cree que vamos a llegar a ver a un Viera que juegue titular, que lidere desde el inicio?

Sí, totalmente. Viera es un ganador, él quiere ganar, quiere jugar, quiere ser el mejor, quiere marcar los goles, quiere dar las asistencias porque su esencia es así, porque él es así. Lo lleva en los genes. El otro día lo vi mucho más rápido, encaraba, se iba, manejó el partido en la segunda mitad.

-¿Usted cree que, contra el Leganés, Viera cambió el partido?

Totalmente. Porque se vio en la primera parte que la UD estaba siendo muy superada, pero luego entró él y empezó a manejar el partido. Él le transmite a los compañeros cosas y cuando lo ves en la charla, al principio de la segunda parte, demuestra que es el capitán, que tiene un peso específico dentro del equipo muy importante. Cuando él está en el campo, los compañeros lo buscan y saben que cuando él tiene la pelota, pasa algo. Él siente que es una pieza clave, no sé los minutos que tendrá, pero desde que él se vea en condiciones, querrá jugar de inicio.

-La mejor versión de Pedro Vega se vio fuera de la UD Las Palmas, ¿por qué?

Yo lo tengo claro, al final fue una cuestión de confianza. El futbolista no es los pies, no es el estado físico, al final el futbolista es la cabeza. Si tú como futbolista te sientes importante, te sientes con confianza y tú te sientes importante, das mucho más. Cuando eres un jugador que pasas desapercibido y juegas pocos minutos, es difícil poder desarrollarte.

-¿Cree que por el hecho de ser canterano no se le valoró lo suficiente?

Eso siempre es así, lo que pasa es que después tú como canterano tienes que demostrar. Después salen jugadores como Vitolo, Jonathan Viera, Roque, Vicente Gómez, que tiran la puerta abajo y es diferente, pero en mi caso siempre fue una batalla a contracorriente. No tuve esa continuidad, lo que jugaba me lo ganaba a fuego. Lo mío era una demostración diaria, constante, para poder estar dentro del campo.

-¿Tuvo que demostrar el doble que los jugadores de fuera?

Que los de fuera muchísimo más y siempre fui un futbolista que noté que iba a contracorriente. En el Levante jugaba cojo, en el Poli Ejido si no entrenaba toda la semana porque tenía unas molestias, el domingo jugaba y lo que siempre le digo a mis amigos y mi entorno, fuera me daba con un 70% y aquí con un 300% no me daba ni para ir convocado, en muchas ocasiones.

Cuando tú te sientes así, el futbolista se va haciendo chico, cuando sales al campo sales presionado porque quieres hacerlo todo muy bien y no sale tan bien como tú quieres. Por eso nunca vieron mi mejor versión en la UD Las Palmas.

-¿Se lamenta de no haber rendido en la UD?

Volví la última vez por eso. Cuando yo tenía la renovación con el Levante, cuando estaba ahí con Luis García Plaza y tuve una lesión de 5 meses, me quiso renovar y esos pequeños detalles se valoran. No es que me arrepienta ahora ni considero que me equivoqué en aquel momento, sino que tengo esa espinita. Mi idea era triunfar en la UD Las Palmas, yo me crié desde muy niño yendo al estadio Insular, disfrutando del equipo y tenía esa ilusión. Cuando conseguí jugar en la UD, la siguiente meta era triunfar y salir como uno de los mejores jugadores o como un buen jugador que se recuerde, pero no me fui con esa sensación.

-En el Poli Ejido se le considera el mejor jugador de su historia.

Fui hace ocho meses y la gente todavía me conoce por la calle, me recuerda, me votaron como el mejor jugador de la historia del club y entonces uno piensa, estuve cuatro años en un sitio y dejé huella. Cuando repaso todos los años que estuve en la UD, me di cuenta que fui uno más. En filiales fui un jugador muy importante, en el primer equipo hubo momentos pero no exploté, no tuve suerte, esa solidez por mi culpa, seguramente. No tuve esa continuidad que al final necesita el futbolista, esa confianza, siempre conmigo era con la llama detrás.

-¿La afición es más crítica con el jugador canario?

No sé si será que al ser jugador canario, como que le exigen más, no lo sé, pero la sensación es que el trato es diferente. No te puedo dar una explicación, porque no lo entiendo. A Rubén y a Guayre cuando venían con otros equipos, les pitaban. A mí me llegaron a pitar.

Con 12 años empecé en filiales, y cuando te decían palabras como mercenario, o no sientes los colores, o todo ese tipo de cosas, te queda una sensación de vacío, de pena, de decir, ¿cómo no voy a sentir los colores cuando la UD es mi casa? Yo la consideraba como mi casa, donde había estado toda mi vida, y donde yo había creado toda mi vida como jugador, y había pasado por todas las etapas de los filiales.

La gente no se pregunta, ¿por qué un jugador de fuera gana un millón y el jugador canario cobra 100.000? Aquí no te sientes valorado, como sí lo son los jugadores de la tierra de otros equipos. La afición no se pregunta el por qué los jugadores del Athletic Club no se quieren ir, y es porque allí sí les valoran.

-Cuando el jugador canario se marcha de la UD, la afición no lo encaja bien.

Sí, porque piensan que somos unos peseteros, porque piensan que somos unos mercenarios, porque piensan que te vas fuera y no sientes el club, porque llega un punto en el que no te sientes lo realmente valorado aquí y el club se aprovecha, se aprovecha de tu sentimiento.

-¿Cree que los seguidores de la UD tienen un buen recuerdo suyo?

Creo que el recuerdo de la gente es que fui un jugador de ratitos. Es la sensación que tengo, la gente te dice eso, qué zurda tenías, o cómo corrías la banda, centrabas y tal, pero yo realmente tenía bastante más. Interiormente sé que yo no engaño a nadie ni me engaño a mí. Se me considera un jugador de ratitos, que tenía buena zurda y era rápido pero nunca llegué a ser un jugador suelto y con confianza haciendo lo que realmente sentía, sino que hacía lo que tocaba o lo que me pedían.

-Usted fue el protagonista del último derbi en el Insular, marcando el gol de la victoria.

Sí, yo lo recuerdo todavía. Marcar en ese derbi fue muy especial, ese fue en Liga, en el Estadio Insular, ganamos 1-0 con mi gol de penalti pero después también hubo otro derbi en la despedida de Aparicio, que fue antes de irnos al Gran Canaria. Ahí es cuando yo mentalmente estaba en mi mejor momento, había renovado y me encontraba muy bien.

En la despedida de Aparicio, ganamos también 1-0 y metí un gol de fuera al área contra el Tenerife y ahí es cuando yo estaba en mi prime, como se dice hoy en día (risas).