'Desde el banquillo': Pedro Vega analiza la victoria de la UD Las Palmas en Butarque
Ale García volvió a marcar y dio la victoria a una UD que sufrió en la primera mitad
CANARIAS7
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:48
Con la sexta jornada ya finalizada en Segunda División, llega una nueva edición de 'Desde el banquillo', el videopodcast futbolero que analiza la actualidad de la UD Las Palmas. En este programa, Pedro Vega, exjugador de la UD Las Palmas, analizó la victoria del conjunto amarillo contra el Leganés en Butarque, un triunfo que confirma el buen arranque como visitante de los pupilos de Luis García.
El periodista de CANARIAS7, Óliver Viera, acompañó en esta edición a Pedro Vega.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.